Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за его удаление в матче с «Реалом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рискует получить запрет на участие в матчах Серии А из-за поведения в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

На итальянца может быть наложена дисквалификация, если судья поединка с мадридцами Майкл Оливер был очень резок в своем послематчевом докладе, а дисциплинарная коллегия УЕФА решит оценить критику вратаря в адрес англичанина в СМИ.

Сообщается, что Буффон назвал Оливера «бессердечным», «животным» и «мусорным баком».

Напомним, в компенсированное время матча «Реал» – «Ювентус» при счете 3:0 в пользу туринцев британский арбитр назначил пенальти в ворота «старой синьоры», чем вызвал негодование 40-летнего голкипера. Буффон буквально набросился на Оливера, за что был удален с поля. В итоге 11-метровый удар реализовал нападающий Криштиану Роналду, благодаря чему «Реал» вышел в полуфинал.