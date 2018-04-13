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  • Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за его удаление в матче с «Реалом»

Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за его удаление в матче с «Реалом»

13 апреля 2018, 13:55
9

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рискует получить запрет на участие в матчах Серии А из-за поведения в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

На итальянца может быть наложена дисквалификация, если судья поединка с мадридцами Майкл Оливер был очень резок в своем послематчевом докладе, а дисциплинарная коллегия УЕФА решит оценить критику вратаря в адрес англичанина в СМИ.

Сообщается, что Буффон назвал Оливера «бессердечным», «животным» и «мусорным баком».

Напомним, в компенсированное время матча «Реал» – «Ювентус» при счете 3:0 в пользу туринцев британский арбитр назначил пенальти в ворота «старой синьоры», чем вызвал негодование 40-летнего голкипера. Буффон буквально набросился на Оливера, за что был удален с поля. В итоге 11-метровый удар реализовал нападающий Криштиану Роналду, благодаря чему «Реал» вышел в полуфинал.

Источник: Football Italia
Ювентус Реал Буффон Джанлуиджи Оливер Майкл
Комментарии (9)
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bodhi
1523618763
Зато Рамос сможет принять участие в первом полуфинале! Кстати Роналду дали жёлтую за снятую футболку?
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Tsigan
1523618994
Вообще ничего не пойму, весь мир поддерживает Буффона, а своя федерация хочет наказать своего легендарного вратаря. Бред какой то.
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mihail200606
1523620288
Че они к нему прицепились? Закончит человек через месяц карьеру.. Итальянцы сами свою легенду еще дополнительно наказать хотят?
Ответить
Obojaemiy
1523622278
Бред какой!! Чё у бомбардира новости закончились? Всякую ерунду собирать начали!
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Юрэс
1523628816
Е.......тые Д..........бывает. Больше слов нет.
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Юрэс
1523628889
Дол....ный Т9
Ответить
OfaZavr
1523634310
вот это будет вообще верхом несправедливости, надеюсь такого не случиться.
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zigbert
1523635962
Неужели такое возможно?
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