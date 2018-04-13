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    Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за его удаление в матче с «Реалом»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рискует получить запрет на участие в матчах Серии А из-за поведения в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

    На итальянца может быть наложена дисквалификация, если судья поединка с мадридцами Майкл Оливер был очень резок в своем послематчевом докладе, а дисциплинарная коллегия УЕФА решит оценить критику вратаря в адрес англичанина в СМИ.

    Сообщается, что Буффон назвал Оливера «бессердечным», «животным» и «мусорным баком».

    Напомним, в компенсированное время матча «Реал» – «Ювентус» при счете 3:0 в пользу туринцев британский арбитр назначил пенальти в ворота «старой синьоры», чем вызвал негодование 40-летнего голкипера. Буффон буквально набросился на Оливера, за что был удален с поля. В итоге 11-метровый удар реализовал нападающий Криштиану Роналду, благодаря чему «Реал» вышел в полуфинал.

    Источник: Football Italia

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    13.04.2018 13:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:12

      Неужели такое возможно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:45

      вот это будет вообще верхом несправедливости, надеюсь такого не случиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 апреля 2018, 17:14

      Дол....ный Т9

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 апреля 2018, 17:13

      Е.......тые Д..........бывает.
      Больше слов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 13 апреля 2018, 15:24

      Бред какой!! Чё у бомбардира новости закончились? Всякую ерунду собирать начали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7717

      mihail200606 13 апреля 2018, 14:51

      Че они к нему прицепились? Закончит человек через месяц карьеру.. Итальянцы сами свою легенду еще дополнительно наказать хотят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 14:29

      Вообще ничего не пойму, весь мир поддерживает Буффона, а своя федерация хочет наказать своего легендарного вратаря. Бред какой то.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +42

      bodhi 13 апреля 2018, 14:26

      Зато Рамос сможет принять участие в первом полуфинале! Кстати Роналду дали жёлтую за снятую футболку?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan > bodhi 13 апреля 2018, 14:28

      Да,он получил желтую.

      0
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