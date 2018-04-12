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РФС удовлетворил требование Фернандеса не считать его легионером

12 апреля 2018, 17:13
11

Сегодня, 12 апреля, на заседание Комитета РФС по статусу игроков было принято решение больше не считать защитника ЦСКА Марио Фернандеса легионером. Напомним, бразилец получил российский паспорт в июле 2016 года.

«Заявление футболиста-профессионала Фернандеса Марио Фигейра о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу и об установлении отсутствия статуса «легионера» удовлетворить частично.

В части требования Фернандеса о признании права выступать за сборную России производство по делу прекратить. В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса «легионера» заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса «легионера» у Фернандеса», – говорится в заявлении РФС.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (11)
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кузнецов артем
1523542963
Либо собираются продавать в Российскую клуб Марио, либо в цска намечается покупка легионеров в большом объеме
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AlfavitЪ
1523543126
Воду в ступе толкут.
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Приус
1523543863
Есть и такой комитет?
Ответить
shinnik
1523544319
писец.Умора. кровавая ГэБня...((
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Павел Амурский
1523545282
Что он имеет в футболе от российского паспорта.
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directorpg
1523546021
Поздравление!
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igoor52
1523546392
Был не нужным Бразилом стал не востребованным русским!!!!!!!!!!!!!!!
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Igor Belousov
1523550754
ему травмы не дают играть
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Антибиотик
1523552611
Самое обидное, что игрок то вообще ни о чем. Наши клубы заваливают наш чемпионат рядовыми игроками из-за границы, а свои игроки после окончания молодежной футбольной школы идут на улицу.
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zigbert
1523611021
Ну как говорится:"сняты все ограничения".
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