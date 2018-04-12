РФС удовлетворил требование Фернандеса не считать его легионером

Сегодня, 12 апреля, на заседание Комитета РФС по статусу игроков было принято решение больше не считать защитника ЦСКА Марио Фернандеса легионером. Напомним, бразилец получил российский паспорт в июле 2016 года.

«Заявление футболиста-профессионала Фернандеса Марио Фигейра о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу и об установлении отсутствия статуса «легионера» удовлетворить частично.

В части требования Фернандеса о признании права выступать за сборную России производство по делу прекратить. В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса «легионера» заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса «легионера» у Фернандеса», – говорится в заявлении РФС.