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    РФС удовлетворил требование Фернандеса не считать его легионером

    Сегодня, 12 апреля, на заседание Комитета РФС по статусу игроков было принято решение больше не считать защитника ЦСКА Марио Фернандеса легионером. Напомним, бразилец получил российский паспорт в июле 2016 года.

    «Заявление футболиста-профессионала Фернандеса Марио Фигейра о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу и об установлении отсутствия статуса «легионера» удовлетворить частично.

    В части требования Фернандеса о признании права выступать за сборную России производство по делу прекратить. В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса «легионера» заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса «легионера» у Фернандеса», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

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    12.04.2018 17:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:17

      Ну как говорится:"сняты все ограничения".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 апреля 2018, 20:03

      Самое обидное, что игрок то вообще ни о чем. Наши клубы заваливают наш чемпионат рядовыми игроками из-за границы, а свои игроки после окончания молодежной футбольной школы идут на улицу.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 апреля 2018, 19:54

      Поздравляем, Михаила Фернандова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 апреля 2018, 19:32

      ему травмы не дают играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      igoor52 12 апреля 2018, 18:19

      Был не нужным Бразилом стал не востребованным русским!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 12 апреля 2018, 18:13

      Поздравление!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 апреля 2018, 18:01

      Что он имеет в футболе от российского паспорта.

      0
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 12 апреля 2018, 17:58

      Почему ему нельзя играть за сборную? РФС ответил?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2018, 17:45

      писец.Умора.
      кровавая ГэБня...((

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 апреля 2018, 17:37

      Есть и такой комитет?

      10
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