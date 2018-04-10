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  • Болельщик «Манчестер Сити» проиграл свою жену брату из-за поражения от «Манчестер Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» проиграл свою жену брату из-за поражения от «Манчестер Юнайтед»

10 апреля 2018, 17:59
42

Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании проиграл свою жену брату в результате поражения «горожан» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 33 тура АПЛ. Мужчина поставил супругу на то, что «Сити» завоюет чемпионский титул в поединке с манкунианцами. Этого не случилось, и его жена на неделю перешла во владение к родственнику.

«Настоящим, я обещаю отдать свою жену на целую неделю моему брату Тони Шилле, если «Манчестер Сити» не выиграет титул в матче против «Манчестер Юнайтед». Меня не принуждали к этому соглашению», – написал болельщик «Манчестер Сити» в специальном письме.

Напомним, что «горожане» вели 2:0 по ходу встречи, но в итоге уступили «красным дьяволам», пропустив три мяча.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (42)
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loko-the_best
1523374487
так никто не говорил о сексе, не так ли? Она просто будет жить с братом, готовить ему поесть и убирать квартиру. надеюсь)
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Полная Канистра
1523374782
у них свои заморочки на счёт этого лучше бы тёщю отдал на год
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Боцман59rus
1523374981
даа... спартачи из танзании, до прихода карреры, своих жен наверно вообще не видели,,,
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OfaZavr
1523375594
совсем тронулся что-ли на жену спорить, можно на все что угодно но не на человека же)
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a-rakhmatov
1523375976
Жестокие нравы у английских болел.....а я то думал, что только политики в Великобритании больные на всю голову.....
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523377213
.....пацаны, не бухтите! все норм!...это он таким хитрым способом от жены избавился...и теще к ней в придачу выслал))) походу там брату не повезло...
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Татарин за ЦСКА
1523377379
Видимо Сити,когда вели 2:0 узнали про спор и специально,ради прикола проиграли.МС с юмором.
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Обер-КанцлерЪ
1523377563
К такому идиоту жена может и не вернуться)
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ЖОРРО
1523377738
Интересно за кого в этом матче болела его жена?)))
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523378127
...еще интересно - что полагалось ему от брата, в случае победы МС? не удивлюсь, если жена брата, так что пацаны по любому прославились, вася!
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