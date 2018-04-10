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    Болельщик «Манчестер Сити» проиграл свою жену брату из-за поражения от «Манчестер Юнайтед»

    Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании проиграл свою жену брату в результате поражения «горожан» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 33 тура АПЛ. Мужчина поставил супругу на то, что «Сити» завоюет чемпионский титул в поединке с манкунианцами. Этого не случилось, и его жена на неделю перешла во владение к родственнику.

    «Настоящим, я обещаю отдать свою жену на целую неделю моему брату Тони Шилле, если «Манчестер Сити» не выиграет титул в матче против «Манчестер Юнайтед». Меня не принуждали к этому соглашению», – написал болельщик «Манчестер Сити» в специальном письме.

    Напомним, что «горожане» вели 2:0 по ходу встречи, но в итоге уступили «красным дьяволам», пропустив три мяча.

    Источник: The Sun

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    10.04.2018 17:59
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 21:13

      У них такое в порядке вещей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 апреля 2018, 21:06

      нашим футболистам и это не поможет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 10 апреля 2018, 20:59

      Нашим сборникам перед ЧМ надо этот опыт перенять. Проиграл, жену отдал, может тогда из группы выйдем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Mefistofel29 10 апреля 2018, 21:37

      Поиграл -зарплату в детский дом отдал - на развитие футбола.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Mefistofel29 11 апреля 2018, 00:18

      Не у всех есть жёны....)))

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 10 апреля 2018, 20:35

      Ну смотря ещё какая у него жена была,во всех смыслах! Может это был его единственный шанс хотя бы пока на неделю избавится,а там глядишь и на постоянку сигарет. Ну а так конечно поступок выходящий за рамки приличия!!!

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 апреля 2018, 20:27

      Отдал жену дяде, сам пошёл к *****

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 апреля 2018, 20:20

      Трудно предположить, что он поставит на матч с Ливерпулем, чтобы отыграться. Разве что часть тела, которой не хватает у жены.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 апреля 2018, 19:49

      Дебилы , бл...ть

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 19:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...еще интересно - что полагалось ему от брата, в случае победы МС? не удивлюсь, если жена брата, так что пацаны по любому прославились, вася!

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 апреля 2018, 19:28

      Интересно за кого в этом матче болела его жена?)))

      6
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > ЖОРРО 10 апреля 2018, 19:32

      ....вот это действительно интересно, вася! думаю за того, у кого больше

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 23:51

      вариант)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 апреля 2018, 19:28

      Как жену отдать так можно,а как себя сыкотно...))

      2
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