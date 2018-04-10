Болельщик «Манчестер Сити» проиграл свою жену брату из-за поражения от «Манчестер Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании проиграл свою жену брату в результате поражения «горожан» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 33 тура АПЛ. Мужчина поставил супругу на то, что «Сити» завоюет чемпионский титул в поединке с манкунианцами. Этого не случилось, и его жена на неделю перешла во владение к родственнику.

«Настоящим, я обещаю отдать свою жену на целую неделю моему брату Тони Шилле, если «Манчестер Сити» не выиграет титул в матче против «Манчестер Юнайтед». Меня не принуждали к этому соглашению», – написал болельщик «Манчестер Сити» в специальном письме.

Напомним, что «горожане» вели 2:0 по ходу встречи, но в итоге уступили «красным дьяволам», пропустив три мяча.