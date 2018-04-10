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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала

    Во вторник, 10 апреля, стартуют ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В одном из них «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Ливерпуль». Результат первой встречи (0:3) удивил многих, но тем интереснее будет увидеть то, как «горожане» постараются пробиться в полуфинал турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 20:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 10 апреля 2018, 21:46

      Интересно будет точно.

      1
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 10 апреля 2018, 21:34

      все почему-то ждут ,что будет супер-матч,и МС повторит подвиг Барсы ...НО, КИНА НЕ БУДЯ... скорее всего будет ничья, и малое кол-во голов, и пройдёт дальше ливер...НО ЭТО ТОЛЬКО МОЁ МНЕНИЕ, НО СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ТАК...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 апреля 2018, 21:19

      ман сити выиграет но пройдет дальше ливерпуль ! Обе забьют !

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > dinar7777dinar 10 апреля 2018, 21:35

      Согласен!

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 10:06

      Интересный намечается поединок.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 апреля 2018, 09:55

      Центральный матч дня наряду с Шеффилд Юн. - Мидлсбро.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 10 апреля 2018, 08:57

      Победу МС, но пусть пройдет дальше Ливерпуль

      1
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      Рейтинг: +2051

      almanev 10 апреля 2018, 08:44

      Есть на бомбардире 2 статьи: "Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго" и что-то вроде "Почему МС лучший клуб планеты"... Это я к сегодняшнему вылету лучшего клуба и одной команде Англии в полуфинале)

      4
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > almanev 10 апреля 2018, 09:55

      Ну и ?..

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > almanev 10 апреля 2018, 21:20

      все верно ! испанские клубы намного лучше английских !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > vick-north-west 10 апреля 2018, 21:23

      это про то что английский чемп это разрекламированная лажа ! там все предсказуемо ! одни и те же клубы с 1 по 6 место ! испанский чемп намного сильнее что и доказано на европейском уровне в лч и в ле !

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