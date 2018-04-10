Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала

Во вторник, 10 апреля, стартуют ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В одном из них «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Ливерпуль». Результат первой встречи (0:3) удивил многих, но тем интереснее будет увидеть то, как «горожане» постараются пробиться в полуфинал турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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