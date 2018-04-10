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    Вальверде: «Самоуверенность может выйти «Барселоне» боком»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде предостерег своих футболистов от самоуверенности перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

    «Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

    Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло. Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас – не соперник. Самоуверенность может выйти боком», – заявил тренер.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 11 апреля 2018, 20:38

      Уже вышла!

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