Вальверде: «Самоуверенность может выйти «Барселоне» боком»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде предостерег своих футболистов от самоуверенности перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

«Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло. Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас – не соперник. Самоуверенность может выйти боком», – заявил тренер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.