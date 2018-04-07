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    Ташуев: «Манчини убрал Шатова и Дзюбу, а теперь жалуется, что у него нет нападающих»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев после победы «быков» над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ отметил, что петербуржцы уже долгое время не могут добиться результата из-за неправильной организации клуба. По мнению специалиста, тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини не стоило отпускать из команды полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу.

    Напомним, зимой Шатов перешел на правах аренды в «Краснодар» и в сегодняшней встрече «Зенитом» отметился голом.

    «Системная ошибка в организации клуба. Уже много лет нет результата. «Зенит» – лидер по бюджету, по болельщикам, антуражу на стадионе. Но не в результатах. Разбрасывание огромных средств.

    «Зениту» нужно не имя на тренерском мостике, а сенсей. Человек, который сможет поставить игру, сплотить команду. По факту, работу Манчини не видно. Ты убрал Шатова и Дзюбу и жалуешься на то, что нет нападающих. Закономерный результат для «Зенита», у которого нет игры в атаке, где выходят Заболотный и Панюков», – сказал Ташуев.

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Р-Спорт

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    07.04.2018 23:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 8 апреля 2018, 09:42

      Даг уся пробла наших футболье как раз в том, что наши игруны начинают понастрящему играть только тогда, когда становятся отверженными . И Дзюбби таков, и Шатун так же сегодня отыграл, при бледной игре за Зенит в нынешнем сезоне..., это надо всё-таки признать...., как и то , что в целом Дзюбби и Шатун игроки не тлохие.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > anjaneri 8 апреля 2018, 10:51

      Очень на пользу пошло им это отвержение. На данный момент обоих в сборную я бы взял!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 09:13

      да сразу было ясно что хваленые аргентинцы к весне склеятся

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 03:46

      Гнать его и все его приобретения!

      1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 8 апреля 2018, 00:26

      Гоните на хер этих продажных подонков иносранцев!!!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 апреля 2018, 00:16

      Манчини вредитель , а не великий тренер .....

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 апреля 2018, 00:04

      Да пусть жалуется все довольны, бабки капают.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:03

      Открою для некоторых секретную инфу, Данни Халк и Витсель стоили 125лямов, а сейчас все игроки Зенита стоят 130 лямов)) Дальше ругайте Манчини

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 7 апреля 2018, 23:43

      Может розгами его. На прощанье.

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