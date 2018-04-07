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  • Ташуев: «Манчини убрал Шатова и Дзюбу, а теперь жалуется, что у него нет нападающих»

Ташуев: «Манчини убрал Шатова и Дзюбу, а теперь жалуется, что у него нет нападающих»

7 апреля 2018, 23:31
9

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев после победы «быков» над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ отметил, что петербуржцы уже долгое время не могут добиться результата из-за неправильной организации клуба. По мнению специалиста, тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини не стоило отпускать из команды полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу.

Напомним, зимой Шатов перешел на правах аренды в «Краснодар» и в сегодняшней встрече «Зенитом» отметился голом.

«Системная ошибка в организации клуба. Уже много лет нет результата. «Зенит» – лидер по бюджету, по болельщикам, антуражу на стадионе. Но не в результатах. Разбрасывание огромных средств.

«Зениту» нужно не имя на тренерском мостике, а сенсей. Человек, который сможет поставить игру, сплотить команду. По факту, работу Манчини не видно. Ты убрал Шатова и Дзюбу и жалуешься на то, что нет нападающих. Закономерный результат для «Зенита», у которого нет игры в атаке, где выходят Заболотный и Панюков», – сказал Ташуев.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Шатов Олег Ташуев Сергей
Комментарии (9)
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Viktor781
1523133828
Может розгами его. На прощанье.
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кузнецов артем
1523135021
Открою для некоторых секретную инфу, Данни Халк и Витсель стоили 125лямов, а сейчас все игроки Зенита стоят 130 лямов)) Дальше ругайте Манчини
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anatolich72
1523135048
Да пусть жалуется все довольны, бабки капают.
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VikNMar
1523135813
Манчини вредитель , а не великий тренер .....
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GoLenaStop
1523136360
Гоните на хер этих продажных подонков иносранцев!!!
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Федя Кабак
1523148409
Гнать его и все его приобретения!
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серега кашин
1523168000
да сразу было ясно что хваленые аргентинцы к весне склеятся
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anjaneri
1523169735
Даг уся пробла наших футболье как раз в том, что наши игруны начинают понастрящему играть только тогда, когда становятся отверженными . И Дзюбби таков, и Шатун так же сегодня отыграл, при бледной игре за Зенит в нынешнем сезоне..., это надо всё-таки признать...., как и то , что в целом Дзюбби и Шатун игроки не тлохие.
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