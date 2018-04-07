Ташуев: «Манчини убрал Шатова и Дзюбу, а теперь жалуется, что у него нет нападающих»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев после победы «быков» над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ отметил, что петербуржцы уже долгое время не могут добиться результата из-за неправильной организации клуба. По мнению специалиста, тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини не стоило отпускать из команды полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу.

Напомним, зимой Шатов перешел на правах аренды в «Краснодар» и в сегодняшней встрече «Зенитом» отметился голом.

«Системная ошибка в организации клуба. Уже много лет нет результата. «Зенит» – лидер по бюджету, по болельщикам, антуражу на стадионе. Но не в результатах. Разбрасывание огромных средств.

«Зениту» нужно не имя на тренерском мостике, а сенсей. Человек, который сможет поставить игру, сплотить команду. По факту, работу Манчини не видно. Ты убрал Шатова и Дзюбу и жалуешься на то, что нет нападающих. Закономерный результат для «Зенита», у которого нет игры в атаке, где выходят Заболотный и Панюков», – сказал Ташуев.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов