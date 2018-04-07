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    Моуринью: «Сити» может стать чемпионом в матче с «МЮ»? Мы не хотим отдавать им игру»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Сити» может стать чемпионом в матче с «Юнайтед»? Послушайте, я выигрывал АПЛ с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», и тогда мы победили «Манчестер Юнайтед» 3:0. Это не был конец света. «Манчестер Юнайтед» не прекратил существование. Это просто футбол.

    Могу сказать только, что мы хотим победить, не хотим отдавать им игру. Мы хотим выйти на игру, побороться и победить, если получится. Это все, что я могу сказать», – сказал Моуринью.

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: AS

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    07.04.2018 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 апреля 2018, 14:42

      Чую будет ничейка почему-то

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