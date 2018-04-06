Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» хочет взять Шоу в аренду

    «Барселона» определила защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу как основное приобретение в линию обороны нынешним летом.

    У футболиста не слишком хорошие отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, и сине-гранатовые полагают, что им удастся взять англичанина в аренду на один сезон.

    В январе каталонцы приобрели у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо за 120 миллионов евро. Поэтому «Барселона», рассматривая другие варианты на трансферном рынке, постарается арендовать игроков ради сокращения расходов. И Шоу является главной целью.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 21:13

      Если он усилит Барселону,тогда другое дело.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 апреля 2018, 20:37

      Не хочет он играть,такое впечатление что просто отбывает номер и наслаждается зарплатой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2018, 18:54

      Источник жёлтый, доверия к нему ноль. Ну а если и правда есть такая вероятность, то аренда, ещё куда ни шло. Хотя нафиг он сдался Барсе? Он сейчас ни о чём. Своих крайков хватает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 6 апреля 2018, 18:17

      Нахрен им это бревно, бегает кое как да и жирный, слоя только так видны

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > sssrspartak 7 апреля 2018, 07:54

      21 числа должна уже игра пройти, а сдачу стадиона опаздывают на 2 месяца и денег ФК должен за 2 года и так футбол в республике скоро помрет, а теперь за стадион всей республикой расплачиваться будем, здарова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 6 апреля 2018, 17:58

      у них уже есть 2 ЛЗ!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11