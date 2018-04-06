«Барселона» хочет взять Шоу в аренду

«Барселона» определила защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу как основное приобретение в линию обороны нынешним летом.

У футболиста не слишком хорошие отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, и сине-гранатовые полагают, что им удастся взять англичанина в аренду на один сезон.

В январе каталонцы приобрели у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо за 120 миллионов евро. Поэтому «Барселона», рассматривая другие варианты на трансферном рынке, постарается арендовать игроков ради сокращения расходов. И Шоу является главной целью.