Де Брюйне: «К счастью, мне не надо показывать тех рекордов, какие у Салаха»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в преддверии матча с «Ливерпулем» в ¼ финала Лиги чемпионов дал оценку лидеру соперника Мохамеду Салаху. При этом хавбек отметил что их игровой стиль не схож.

«У Салаха фантастическая серия из забитых голов, он показывает футбол высокого качества. Он играет невероятно.

Как нас сравнивать? По статистике? Он действует в атаке, я чаще играю в обороне. К счастью, мне не надо показывать тех рекордов, какие у Салаха», – сказал де Брюйне.

Салах в текущем сезоне провел 31 матч, в которых забил 29 голов и отдал 10 голевых передач.