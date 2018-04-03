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    Де Брюйне: «К счастью, мне не надо показывать тех рекордов, какие у Салаха»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в преддверии матча с «Ливерпулем» в ¼ финала Лиги чемпионов дал оценку лидеру соперника Мохамеду Салаху. При этом хавбек отметил что их игровой стиль не схож.

    «У Салаха фантастическая серия из забитых голов, он показывает футбол высокого качества. Он играет невероятно.

    Как нас сравнивать? По статистике? Он действует в атаке, я чаще играю в обороне. К счастью, мне не надо показывать тех рекордов, какие у Салаха», – сказал де Брюйне.

    Салах в текущем сезоне провел 31 матч, в которых забил 29 голов и отдал 10 голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2018 14:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:55

      У каждого игрока свои задачи на футбольном поле. Отдавать голевые передачи ,тоже важный компонент.

      2
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 3 апреля 2018, 15:55

      Когда в России начнут появляться Салахи, Де Брюйны, Азары и другие? Когда мы найдем свои ошибки в детской и юношеской подготовке и встанем на путь их исправления?

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > DeviDjons 3 апреля 2018, 17:59

      это надо бы у нашего министра спорта спросить...

      0
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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > DeviDjons 3 апреля 2018, 23:39

      Как где, что невидно как работает лимит??? Какой прогресс за эти годы, как вызывались старперы так и вызываются, а молодых как не было так и нет!

      Не в одном топ чемпионате нету такого идиотского лимита! Отсюда и "игрочишки" с РФ паспортом просто зажрались (но это не точно).

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 апреля 2018, 15:09

      скромно

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