Погба: «Я хочу играть с Неймаром? То же я говорил о Месси и Роналду. Но это не значит, что я уеду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал об отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Диалог с Моуринью не прекращен, это тренер, и я уважаю его выбор. Я играю меньше, мне незнакома эта ситуация. Мне слишком рано уходить из «МЮ».

Мои слова о том, что я хочу играть с Неймаром? Я говорил то же о Месси и Роналду. Это не значит, что я поеду в «Реал» и «Барселону», – сказал Погба.

Напомним, что в конце марта француз рассказал о желании играть в одной команде с форвардом «ПСЖ» Неймаром.