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    Погба: «Я хочу играть с Неймаром? То же я говорил о Месси и Роналду. Но это не значит, что я уеду»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал об отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    «Диалог с Моуринью не прекращен, это тренер, и я уважаю его выбор. Я играю меньше, мне незнакома эта ситуация. Мне слишком рано уходить из «МЮ».

    Мои слова о том, что я хочу играть с Неймаром? Я говорил то же о Месси и Роналду. Это не значит, что я поеду в «Реал» и «Барселону», – сказал Погба.

    Напомним, что в конце марта француз рассказал о желании играть в одной команде с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    Источник: Le Figaro

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    01.04.2018 13:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 15:57

      Разговор ни о чем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      MU777 1 апреля 2018, 15:27

      Блин, а как же конфликт с физруком?
      Все уже поверили что Погба уходит, некоторые даже контракт новый видели.

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