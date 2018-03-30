Покеттино: «Алли все еще ребенок. Нужно понимать это» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре полузащитника «шпор» Деле Алли.

«Я уверен в нем и в его таланте. Я знаю его – он отличный парень и хороший человек. Но он все еще молод, ему 21 год. Если вы сравните его со сверстниками, то увидите, что большинство из них еще живет с родителями и занимается глупостями в университете.

Порой мы слишком многого ожидаем от 21-летних игроков и оказываем слишком большое давление на них. Мы должны сконцентрироваться на том, что Деле все еще ребенок. На его плечах много ответсвенности, и он не всегда может показывать то, чего от него ждет общество. Нужно понимать это», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко в 30 турах.