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  • Кобелев: «До конца не понятно, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России»

Кобелев: «До конца не понятно, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России»

29 марта 2018, 12:20
18

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил выступление Константина Рауша и Романа Нойштедтера в сборной России.

27 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Франции со счетом 1:3.

– Два гола Мбаппе – вина Нойштедтера?

– Килиан дважды обыграл защитника очень легко, и это говорит о качествах этих футболистов. Один – Мбаппе, ну а другой – всего лишь Нойштедтер. Не забывайте, что француз стоит больше 100 миллионов евро.

Остается уповать на коллективное взаимодействие в обороне, но его не было. Чтобы сыграться до ЧМ, времени еще достаточно. Тогда не будет таких провалов. Тот же Мбаппе обыграет Нойштедтера в десяти случаях из десяти, поэтому нужна подстраховка.

– После матча с Бразилией Нойштедтер с Константином Раушем нарушили внутренний распорядок сборной, за что были оштрафованы. При этом в матче с Францией оба вышли на поле. Это справедливо?

– Если честно, был удивлен, что после такого матча, как с Бразилией, люди отправились в ресторан. Это говорит об отношении Рауша и Нойштедтера к сборной, хотя мне вообще до конца не понятно, что они делают в национальной команде. Нам говорят, что Рауша взяли в сборную за хорошую игру на клубном уровне, но в «Динамо» он пока не впечатляет.

– За подобные проступки их следовало наказать жестче?

– Опять же повторюсь – это дело Черчесова. Он наказал их, как посчитал нужным. Я не берусь обсуждать меру наказания для Рауша и Нойштедтера.

Источник: RT
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Рауш Константин Нойштедтер Роман
Комментарии (18)
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mihail200606
1522316351
Это да..своего хлама хватает, так еще и из германии выписали..
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Spartak Piter
1522316535
Все не понимают
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Волховский
1522316989
Изображают еврофутбол. Только пока не получилось.
Ответить
Pourport
1522319874
Это замена,которую вы(росс.специалисты хреновы)не выростили почти за 20 лет своего мертвого ФС!Позор)
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Zenmaster
1522321016
Время прекрасно проводят -- незаслуженно !!!
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la verdad
1522321447
Что делают неважно. Это - политический проект. Депардье, Сигал, забытые боксеры и бойцы ММА, получающие российское гражданство, из этой серии.
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zigbert
1522327712
Кажется это была инициатива Мутко.
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NeoNaTe
1522329292
гнать поганой метлой двух, непонятно откуда взявшихся, недороссиян, своего сброда хватает..
Ответить
Полная Канистра
1522334529
чечес весь мусор и отребье собрал
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OfaZavr
1522338413
да и многим непонятно за что их приглашают, таких как они и у нас полно.
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