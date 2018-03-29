Кобелев: «До конца не понятно, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России»

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил выступление Константина Рауша и Романа Нойштедтера в сборной России.

27 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Франции со счетом 1:3.

– Два гола Мбаппе – вина Нойштедтера?

– Килиан дважды обыграл защитника очень легко, и это говорит о качествах этих футболистов. Один – Мбаппе, ну а другой – всего лишь Нойштедтер. Не забывайте, что француз стоит больше 100 миллионов евро.

Остается уповать на коллективное взаимодействие в обороне, но его не было. Чтобы сыграться до ЧМ, времени еще достаточно. Тогда не будет таких провалов. Тот же Мбаппе обыграет Нойштедтера в десяти случаях из десяти, поэтому нужна подстраховка.

– После матча с Бразилией Нойштедтер с Константином Раушем нарушили внутренний распорядок сборной, за что были оштрафованы. При этом в матче с Францией оба вышли на поле. Это справедливо?

– Если честно, был удивлен, что после такого матча, как с Бразилией, люди отправились в ресторан. Это говорит об отношении Рауша и Нойштедтера к сборной, хотя мне вообще до конца не понятно, что они делают в национальной команде. Нам говорят, что Рауша взяли в сборную за хорошую игру на клубном уровне, но в «Динамо» он пока не впечатляет.

– За подобные проступки их следовало наказать жестче?

– Опять же повторюсь – это дело Черчесова. Он наказал их, как посчитал нужным. Я не берусь обсуждать меру наказания для Рауша и Нойштедтера.