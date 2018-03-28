Моуринью решил не продавать Погба и хочет помочь игроку вновь обрести себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение не продавать полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно.

Будущее француза на «Олд Траффорд» было подвергнуто сомнению в последние недели, когда в прессе стали появляться сообщения о его конфликте со специалистом. По информации СМИ, в клубе недовольны тем, что футболист больше внимания уделяет своей социальной жизни, нежели футболу.

Однако, несмотря на то, что хавбек думает не о футболе, Моуринью верит в его качества и хочет помочь ему перевернуть ситуацию в следующем сезоне.