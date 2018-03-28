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  • Моуринью решил не продавать Погба и хочет помочь игроку вновь обрести себя

Моуринью решил не продавать Погба и хочет помочь игроку вновь обрести себя

28 марта 2018, 15:59
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение не продавать полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно.

Будущее француза на «Олд Траффорд» было подвергнуто сомнению в последние недели, когда в прессе стали появляться сообщения о его конфликте со специалистом. По информации СМИ, в клубе недовольны тем, что футболист больше внимания уделяет своей социальной жизни, нежели футболу.

Однако, несмотря на то, что хавбек думает не о футболе, Моуринью верит в его качества и хочет помочь ему перевернуть ситуацию в следующем сезоне.

Источник: Yahoo
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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DeStar
1522243333
ну и отлично
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hevbn 28
1522243503
Дерзай Жозе ! Правда задача не простая, на мой взгляд проблемы Погба в Манчестере не в соц. сетях и тем более не в конфликте с тренером , а в том что от него хотят больше , чем он может, ну не может он быть лидером и система образующим игроком команды . Он собственно говоря никогда и не был таким игроком ни в Юве. ни в сборной ,там всегда на эти роли были другие игроки , в Италии например Пирло,Видаль. Маркизио , так что для того чтобы Поль приносил в Англии максимальную пользу надо просто забыть про те 120 млн. за которые он был куплен (правда как это сделать?) , а в качестве просто ролевого игрока Поль может быть очень полезным игроком.
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+50/-50
1522254750
Моур, как показатель Запада. То продаю, то не продаю. Из вас наверное никто не помнит, как СССР пытался участвовать в "Формуле-1" в 67-69 годах прошлого века. Как наши готовили машину и команду. А в Формуле изменили регламент. Все западные команды знали, а мы нет, и в результате должны были выступать на машине с меньшим объёмом двигателя. То-есть, мы заранее были поставлены в заведомо проигрышнюю ситуацию. В этом весь Запад. А Моур, как живая картинка.
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nailvakh
1522258437
может ему вудворд запретил его продавать
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