Лунев: «Сборная России сделала выводы из матча с Бразилией. Как позитивные, так и негативные»

Голкипер сборной России Андрей Лунев подчеркнул, что команда сделала выводы из проигранной Бразилии (0:3) товарищеской встречи. Также вратарь отметил, что россиянам стоит ждать чего-то особенного от своего следующего соперника – французов.

«С бразильцами была товарищеская игра, поэтому поспешные выводы делать рано. Идет подготовка к чемпионату мира. Выводы были сделаны после игры как позитивные, так и отрицательные. В дальнейшем это должно помочь. Нет времени реагировать на критику. Надо продолжать готовиться и подойти в оптимальных кондициях к большому турниру.

У сборной Франции все хорошие исполнители. Ко всем надо относиться с уважением и ждать чего-то особенного», – сказал Лунев.

Матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.