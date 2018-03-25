Сергей Лавров сыграл в товарищеском матче с ветеранами «Спартака»

Ветераны «Спартака» провели в Москве товарищеский матч с командой «Бриз» (МЧС).

Игра была приурочена ко дню рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который является болельщиком красно-белых.

Встреча завершилась вничью – 5:5. Лавров забил один из голов. Еще по разу отличились Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов. Кроме них, за «Спартак» играли: Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.