Де Брюйне: «Если я забью 10 голов за сезон, то Месси и Роналду – 100. Но кроме этого у меня есть и другие задачи на поле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что ему еще далеко до уровня нападающих «Барселоны» и «Реала» Лионеля Месси и Криштиану Роналду соответственно. Бельгиец «горожан» считает, что в Европе тяжело найти игрока подобного лидера каталонской команды.

«Они намного лучше на поле и забивают в десять раз больше меня. Если я отличусь 10 раз в сезоне, то они забьют 100 голов. Но кроме этого у меня есть другие задачи на поле.

Месси не показывает высокий уровень лишь в одном матче. Он делает это целый сезон, каждые три дня. В Европе тяжело найти футболиста, который играл бы также как он», – сказал Де Брюйне.