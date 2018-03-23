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    Де Брюйне: «Если я забью 10 голов за сезон, то Месси и Роналду – 100. Но кроме этого у меня есть и другие задачи на поле»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что ему еще далеко до уровня нападающих «Барселоны» и «Реала» Лионеля Месси и Криштиану Роналду соответственно. Бельгиец «горожан» считает, что в Европе тяжело найти игрока подобного лидера каталонской команды.

    «Они намного лучше на поле и забивают в десять раз больше меня. Если я отличусь 10 раз в сезоне, то они забьют 100 голов. Но кроме этого у меня есть другие задачи на поле.

    Месси не показывает высокий уровень лишь в одном матче. Он делает это целый сезон, каждые три дня. В Европе тяжело найти футболиста, который играл бы также как он», – сказал Де Брюйне.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2018 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 марта 2018, 15:32

      есть к чему стремиться...

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