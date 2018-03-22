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    Моуринью заявил, что «МЮ» находится в переходном периоде и что люди с мозгами понимают это

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

    «Я понимаю разочарование от вылета из Лиги чемпионов, но я не понимаю, когда это раздувают.

    В истории мирового футбола, не только в Англии, всегда были крупнейшие клубы, которые проходили переходные этапы с победами и поражениями.

    В АПЛ одна команда впереди нас и 18 позади. Конечно, мы хотим, чтобы в будущем 19 клубов были позади, но это реальность. И люди с мозгами, со знанием спорта, понимают, что сейчас «МЮ» находится в переходном периоде.

    Мы в переходном периоде и все равно стараемся выигрывать трофеи и хотим финишировать вторыми. Я считаю, что мы занимаем хорошую позицию», – сказал Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 65 очков в 30 турах.

    Источник: BBC

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    22.03.2018 23:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 23 марта 2018, 10:23

      Интересно, сколько будет длиться переходный период, год, два, десять лет???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 марта 2018, 05:06

      Это теперь переходный период: продать летом полкоманды, и купить кого-нибудь

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 марта 2018, 02:34

      А не пора ли засесть за мемуары, Жозе?

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 марта 2018, 23:39

      Люди с мозгами давно раскатывают автобусы, а моур вцепился в эту тактику. Если лошадь не едет...

      -1
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