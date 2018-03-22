Моуринью заявил, что «МЮ» находится в переходном периоде и что люди с мозгами понимают это

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Я понимаю разочарование от вылета из Лиги чемпионов, но я не понимаю, когда это раздувают.

В истории мирового футбола, не только в Англии, всегда были крупнейшие клубы, которые проходили переходные этапы с победами и поражениями.

В АПЛ одна команда впереди нас и 18 позади. Конечно, мы хотим, чтобы в будущем 19 клубов были позади, но это реальность. И люди с мозгами, со знанием спорта, понимают, что сейчас «МЮ» находится в переходном периоде.

Мы в переходном периоде и все равно стараемся выигрывать трофеи и хотим финишировать вторыми. Я считаю, что мы занимаем хорошую позицию», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 65 очков в 30 турах.