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  • Швец: «Россия может на равных играть с топовыми соперниками»

Швец: «Россия может на равных играть с топовыми соперниками»

22 марта 2018, 08:16
8

Полузащитник сборной России Антон Швец уверен, что в предстоящем товарищеском матче со сборной Бразилии не стоит обращать внимание на статус соперника.

«Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками. Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное – выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит.

Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать.

Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марсело и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов», – считает футболист.

Матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Бразилия Марсело Виллиан Неймар Швец Антон
Комментарии (8)
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Dimon 007
1521697835
Поднимают шум.... Уже было такое, со всех сторон орали о российском финале ЛЕ.. Подождём матча и посмотрим:)
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paracetamol
1521698355
Это мы скоро увидим.
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insider_retro
1521700561
Не плохо было с Испанией крайний раз, когда колени не дрожали от грозного соперника... Многое зависит от тренера, как внушит, настроит и подведёт к игре... Весовые категории, конечно, разные, но сборная Исландии в нашумевшем сезоне на весы не смотрела!:))
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Neverov1
1521703731
может, может, но не хочет...
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Нострадамус_Саша
1521704743
Да, мечту не украсть ! Проигрывая ВСЕМ, остается только мечтать ... Отчаянно мечтать, что соберемся, ляжем костьми, бросим пить, курить, начнем тренироваться, поднимемся на 55 место рейтинга ФИФА и обойдем сб. Буркина -Фасо ... А сб.Бразилии мы обязательно порвем ... Когда-нибудь ...
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zigbert
1521706837
Надеемся на это.
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Almazovich
1521707888
Красивой игры! Успехов сборной!
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OfaZavr
1521709149
на словах конечно можем а вот бы еще в игре почаще видеть такую уверенность и результат.
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