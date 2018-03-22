Швец: «Россия может на равных играть с топовыми соперниками»

Полузащитник сборной России Антон Швец уверен, что в предстоящем товарищеском матче со сборной Бразилии не стоит обращать внимание на статус соперника.

«Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками. Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное – выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит.

Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать.

Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марсело и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов», – считает футболист.

Матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».