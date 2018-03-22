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    Швец: «Россия может на равных играть с топовыми соперниками»

    Полузащитник сборной России Антон Швец уверен, что в предстоящем товарищеском матче со сборной Бразилии не стоит обращать внимание на статус соперника.

    «Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками. Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное – выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит.

    Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать.

    Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марсело и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов», – считает футболист.

    Матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

    Источник: Известия

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    22.03.2018 08:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:59

      на словах конечно можем а вот бы еще в игре почаще видеть такую уверенность и результат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 марта 2018, 11:38

      Красивой игры! Успехов сборной!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:20

      Надеемся на это.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 22 марта 2018, 10:45

      Да, мечту не украсть ! Проигрывая ВСЕМ, остается только мечтать ... Отчаянно мечтать, что соберемся, ляжем костьми, бросим пить, курить, начнем тренироваться, поднимемся на 55 место рейтинга ФИФА и обойдем сб. Буркина -Фасо ... А сб.Бразилии мы обязательно порвем ... Когда-нибудь ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 22 марта 2018, 10:28

      может, может, но не хочет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 09:36

      Не плохо было с Испанией крайний раз, когда колени не дрожали от грозного соперника... Многое зависит от тренера, как внушит, настроит и подведёт к игре...
      Весовые категории, конечно, разные, но сборная Исландии в нашумевшем сезоне на весы не смотрела!:))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 22 марта 2018, 08:59

      Это мы скоро увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 22 марта 2018, 08:50

      Поднимают шум....
      Уже было такое, со всех сторон орали о российском финале ЛЕ..

      Подождём матча и посмотрим:)

      -1
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