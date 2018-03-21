Гризманн решит свое будущее до старта чемпионат мира-2018

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что определится со своим дальнейшим будущим до того, как начнется чемпионат мира в России.

«Мое будущее будет решено перед стартом чемпионатом мира. Я хочу отправиться в Россию с ясным умом. Думаю, что это то, чего хотят все.

Дело не столько в том, что я хочу знать, где буду играть, а в том, что мне звонят и спрашивают, что я думаю и чего хочу», – сказал Гризманн.

По информации СМИ, Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Манчестер Сити». Его нынешний контракт с «матрасниками» рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард отказался от новой сделки с «Атлетико».