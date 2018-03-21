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    Гризманн решит свое будущее до старта чемпионат мира-2018

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что определится со своим дальнейшим будущим до того, как начнется чемпионат мира в России.

    «Мое будущее будет решено перед стартом чемпионатом мира. Я хочу отправиться в Россию с ясным умом. Думаю, что это то, чего хотят все.

    Дело не столько в том, что я хочу знать, где буду играть, а в том, что мне звонят и спрашивают, что я думаю и чего хочу», – сказал Гризманн.

    По информации СМИ, Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Манчестер Сити». Его нынешний контракт с «матрасниками» рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард отказался от новой сделки с «Атлетико».

    Источник: Marca

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    21.03.2018 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 марта 2018, 23:13

      великолепный футболист. Так хорошо видеть поле и делать такие филигранные передачи наши увы не умеют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:07

      Ну и правильно.Что бы играть со спокойной душой и в полную силу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 21 марта 2018, 15:22

      Хороший футболист,уважаю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 марта 2018, 14:50

      в барселоне он продолжит карьеру !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 марта 2018, 14:49

      гугл переводчик? Гризманн решит свое будущее до старта чемпионат мира-2018 )))))

      -1
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