Дзагоев занимался по индивидуальной программе из-за состояния крови

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о причинах, по которым полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев тренировался по индивидуальной программе.

«Сборная всегда проводит достаточно жесткий мониторинг функционального состояния по состоянию крови. Ряд футболистов, в том числе Дзагоев, занимаются по индивидуальной программе. У них есть ряд ограничений в занятиях, которые вы могли даже не заметить.

Еще раз посмотрим кровь Алана, я думаю, что ничего страшного нет. В ближайшее время он будет со всеми в общей группе», – рассказа Безуглов.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.