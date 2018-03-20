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    Дзагоев занимался по индивидуальной программе из-за состояния крови

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о причинах, по которым полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев тренировался по индивидуальной программе.

    «Сборная всегда проводит достаточно жесткий мониторинг функционального состояния по состоянию крови. Ряд футболистов, в том числе Дзагоев, занимаются по индивидуальной программе. У них есть ряд ограничений в занятиях, которые вы могли даже не заметить.

    Еще раз посмотрим кровь Алана, я думаю, что ничего страшного нет. В ближайшее время он будет со всеми в общей группе», – рассказа Безуглов.

    Напомним, товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 09:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:00

      Здоровья Алан.

      1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 20 марта 2018, 13:25

      Здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 марта 2018, 10:14

      у Алана стали постоянно проблемы со здоровьем, надеюсь сезон доиграет здоровым и сыграет на ЧМ

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ПФК ЦСКА Моscow 20 марта 2018, 15:12

      Разве это проблемы? Наверно перегруз был в игре с Лионом, отдохнет
      и будет порядок.

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