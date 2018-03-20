Карпин не интересен «Реал Сосьедаду»

«Реал Сосьедад» прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Ростова» Валерий Карпин входит в число кандидатов на роль спортивного директора клуба.

«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», – заявила пресс-служба клуба.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Карпин может заменить на этом посту Лорена Хуарроса, недавно отправленного в отставку. Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в качестве футболиста с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.