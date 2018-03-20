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    Карпин не интересен «Реал Сосьедаду»

    «Реал Сосьедад» прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Ростова» Валерий Карпин входит в число кандидатов на роль спортивного директора клуба.

    «Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», – заявила пресс-служба клуба.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Карпин может заменить на этом посту Лорена Хуарроса, недавно отправленного в отставку. Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в качестве футболиста с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.

    Источник: Р-Спорт

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    20.03.2018 09:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:16

      кому нкужен физрук,Испания чтит традиции а не аферы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 марта 2018, 17:54

      А в Ростове всем интересно....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 16:39

      Да лааадно.А вчера было другое.Так и знал что сегодня напишите подобное.Аж смешно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:58

      Болельщики Ростова вздохнули с облегчением.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 марта 2018, 14:13

      А не успел ли Валера подзабыть испанский...?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:22

      Думаю, наоборот Карпину не интересна эта должность в Сосьедаде

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      КВ 30 20 марта 2018, 12:03

      Карпин нормальный тренер, если стабильность в Ростове буден на следующий год за лигу Европы бороться будут

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2018, 11:39

      Кому он нужен... Ростов зачем то подцепил его.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > mihail200606 20 марта 2018, 11:42

      А по-моему у него в Ростове не плохо получается. По крайней мере, начало хорошее...
      Карпин конечно несколько гламурен и надменен, но в футболе разбирается...

      9
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 11:04

      ну я так и думал что это очередной слух не более)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 марта 2018, 10:49

      Руки прочь от Валеры! Он интересен Ростову!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > vgarakh 20 марта 2018, 13:16

      А Кириченко был не интересен Ростову?

      1
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