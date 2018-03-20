Слуцкий: «В Англии тренер – очень уважаемый человек, в России – физрук»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, который приступит к работе в голландском клубе летом, рассказал об этапе карьеры в Англии.

С июня по декабрь 2017 года 46-летний россиянин тренировал «Халл Сити», откуда был уволен за неудовлетворительные результаты.

«Если Англия – родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер – вершина, босс. Можно было проводить на них опыты – всe делали.

Там с этим проще, для них тренер – очень уважаемый человек, для наших игроков – физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей», – сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».