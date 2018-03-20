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  • Слуцкий: «В Англии тренер – очень уважаемый человек, в России – физрук»

Слуцкий: «В Англии тренер – очень уважаемый человек, в России – физрук»

20 марта 2018, 01:00
8

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, который приступит к работе в голландском клубе летом, рассказал об этапе карьеры в Англии.

С июня по декабрь 2017 года 46-летний россиянин тренировал «Халл Сити», откуда был уволен за неудовлетворительные результаты.

«Если Англия – родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер – вершина, босс. Можно было проводить на них опыты – всe делали.

Там с этим проще, для них тренер – очень уважаемый человек, для наших игроков – физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей», – сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Viper for CSKA
1521513704
Каждому по способностям
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zagrizlik
1521517227
Сказочник...британская пресса так косточки перемывает тренерам, что физрук это звучит гордо. А про игроков ещё большие сказки...ситуации когда игроки сливают тренера и даже не скрывают этого полно.
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ROSTOV SUPER
1521519482
У нас тренеришки и игрочишки !
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нейтральныйкакникто
1521520809
Захотел что б тебя зауважали? Не получилось. Ты навсегда останешься даже не физруком, а трениришком. и это докажет Твенте
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Dimon 007
1521524818
То то я смотрю что от смены тренера в РФПЛ чаще всего нечего не меняется...., максимум тренер приводит за собой 2-3 человека и только они вносят хоть какой-то результат......
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nemolod
1521528142
Вот когда наши тренеры начнут выстраивать такие же команды как в АПЛ,которые будут показывать ту же классную игру и победы в еврокубках, тогда вас тоже будут уважать,а до этих пор-останетесь физруками!
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OfaZavr
1521532186
так ведь физрук и в Африке физрук поэтому это все сразу видят и не думаю что так уж отличается отношение, они просто большие профи там и не покажут сразу свое отношение а будут работать и выполнять требования думая что руководство все равно увидит что к чему и сделает выводы.
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zigbert
1521543344
Что поделаешь если там это является нормой.
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