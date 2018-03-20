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    Слуцкий: «В Англии тренер – очень уважаемый человек, в России – физрук»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, который приступит к работе в голландском клубе летом, рассказал об этапе карьеры в Англии.

    С июня по декабрь 2017 года 46-летний россиянин тренировал «Халл Сити», откуда был уволен за неудовлетворительные результаты.

    «Если Англия – родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер – вершина, босс. Можно было проводить на них опыты – всe делали.

    Там с этим проще, для них тренер – очень уважаемый человек, для наших игроков – физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей», – сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 01:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:55

      Что поделаешь если там это является нормой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:49

      так ведь физрук и в Африке физрук поэтому это все сразу видят и не думаю что так уж отличается отношение, они просто большие профи там и не покажут сразу свое отношение а будут работать и выполнять требования думая что руководство все равно увидит что к чему и сделает выводы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 марта 2018, 09:42

      Вот когда наши тренеры начнут выстраивать такие же команды как в АПЛ,которые будут показывать ту же классную игру и победы в еврокубках, тогда вас тоже будут уважать,а до этих пор-останетесь физруками!

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 08:46

      То то я смотрю что от смены тренера в РФПЛ чаще всего нечего не меняется...., максимум тренер приводит за собой 2-3 человека и только они вносят хоть какой-то результат......

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 20 марта 2018, 07:40

      Захотел что б тебя зауважали? Не получилось. Ты навсегда останешься даже не физруком, а трениришком. и это докажет Твенте

      -2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 марта 2018, 07:18

      У нас тренеришки и игрочишки !

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 марта 2018, 06:40

      Сказочник...британская пресса так косточки перемывает тренерам, что физрук это звучит гордо. А про игроков ещё большие сказки...ситуации когда игроки сливают тренера и даже не скрывают этого полно.

      -1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 марта 2018, 05:41

      Каждому по способностям

      -1
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