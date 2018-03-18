Семин опубликовал фото с Симеоне и поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Оба матча железнодорожники проиграли.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против «Атлетико». Мы играли с одной из лучших команд Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. Атлетико достоин победы в Лиге Европы.

Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со «Спартаком», лед с «Уралом», идеальное поле в Испании.

Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре», – написал Семин в инстаграме.

В 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» сыграет со «Спортингом».