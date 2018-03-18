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    Семин опубликовал фото с Симеоне и поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Оба матча железнодорожники проиграли.

    «Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против «Атлетико». Мы играли с одной из лучших команд Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. Атлетико достоин победы в Лиге Европы.

    Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со «Спартаком», лед с «Уралом», идеальное поле в Испании.

    Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре», – написал Семин в инстаграме.

    В 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» сыграет со «Спортингом».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.03.2018 15:19
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 марта 2018, 20:11

      Как бы Сёмина не уважал и не любил, после таких разгромов,надо скорее смываться в "подтрибунье"(раз состав оборонительный выставил и заранее победителя признал),а не фотографироваться..

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 марта 2018, 19:43

      У Симеоне никогда не было таких проблем, как и Палыча. Подлых и закулисных. Да и состав всегда был на высоте, хотя игра многих - заслуга именно Диего Симеоне. Оба - замечательные тренеры, но условия работы у них всё-таки были разными. Это надо учитывать.
      Если "Локо" не провалится на финише, его никому уже в РФПЛ не догнать. Писал об этом ещё в зимнюю паузу и повторяю. Вероятность пройти "Атлетико" с самого начала была минимальна. Потому и мечтаю, чтобы ЦСКА с ними встретился в финале в Лионе. На счастливом для армейцев поле. Один матч - не два. За счёт самоотдачи и удачи можно расчитывать на победу. Но по классу "Атлетико" сильнее сегодня всех наших команд. "Не надо лохматить бабушку!" - как говорил когда-то сатирик Михаил Задорнов.

      https://www.youtube.com/watch?v=s4bKhOYgAjQ

      5
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 18 марта 2018, 19:03

      Выходит и ФК Карабах из Агдама для Локомотива это космос

      25
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 марта 2018, 19:01

      Для Локо сейчас главное чемпионат. Я не думаю что Атлетико сильнее намного, просто есть другие более важные цели

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 марта 2018, 18:48

      два классных тренера

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 18:39

      Что поделаешь класс.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 18 марта 2018, 18:33

      Проиграли будущему победителю Лиги Европы - 2018

      0
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 18 марта 2018, 17:39

      Юрий Палыч! Мы с тобой-)))

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 марта 2018, 17:07

      Сёмин-Симеоне-1:8...Позвольте пофантазировать,если предположить,(до начала противостояния) что шансы у Локомотива минимальные,(т.е. признать Атлетико на голову выше) играть прагматично,от обороны и проиграть с общим счётом,допустим 1:4,или с открытым забралом,но получился разгром,как-то неприлично...

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > Юрий Крутько 19 марта 2018, 08:58

      Договорняк!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 марта 2018, 17:05

      Изначально не было шансов. Победы Локо в чемпионате!

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