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  • Семин опубликовал фото с Симеоне и поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Атлетико»

Семин опубликовал фото с Симеоне и поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Атлетико»

18 марта 2018, 15:19
19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Оба матча железнодорожники проиграли.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против «Атлетико». Мы играли с одной из лучших команд Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. Атлетико достоин победы в Лиге Европы.

Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со «Спартаком», лед с «Уралом», идеальное поле в Испании.

Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре», – написал Семин в инстаграме.

В 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» сыграет со «Спортингом».

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Лига Европы Атлетико Локомотив Семин Юрий
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1521376518
Успехов Вам Юрий Палыч!!!
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папа сибиряк
1521376883
Симеоне будучи игроком всегда казался гопником с куриными мозгами, думал карьеру закончит и забухает, а оказался весьма толковым тренером, мотиватором да и человеком адекватным. рад за него, нынешний Атлетико его детище, за командой приятно наблюдать
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simoron81
1521379101
Хороший тренер, добротный
Ответить
dok66
1521381138
Симеоне будет гордиться этим фото с легендарным русским тренером Палычем !
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alex kidn
1521381905
Изначально не было шансов. Победы Локо в чемпионате!
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Юрий Крутько
1521382070
Сёмин-Симеоне-1:8...Позвольте пофантазировать,если предположить,(до начала противостояния) что шансы у Локомотива минимальные,(т.е. признать Атлетико на голову выше) играть прагматично,от обороны и проиграть с общим счётом,допустим 1:4,или с открытым забралом,но получился разгром,как-то неприлично...
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DOGMA84
1521383950
Юрий Палыч! Мы с тобой-)))
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MaxRnD
1521388991
Выходит и ФК Карабах из Агдама для Локомотива это космос
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cska-62
1521391404
У Симеоне никогда не было таких проблем, как и Палыча. Подлых и закулисных. Да и состав всегда был на высоте, хотя игра многих - заслуга именно Диего Симеоне. Оба - замечательные тренеры, но условия работы у них всё-таки были разными. Это надо учитывать. Если "Локо" не провалится на финише, его никому уже в РФПЛ не догнать. Писал об этом ещё в зимнюю паузу и повторяю. Вероятность пройти "Атлетико" с самого начала была минимальна. Потому и мечтаю, чтобы ЦСКА с ними встретился в финале в Лионе. На счастливом для армейцев поле. Один матч - не два. За счёт самоотдачи и удачи можно расчитывать на победу. Но по классу "Атлетико" сильнее сегодня всех наших команд. "Не надо лохматить бабушку!" - как говорил когда-то сатирик Михаил Задорнов. https://www.youtube.com/watch?v=s4bKhOYgAjQ
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Антон bx14e
1521393083
Как бы Сёмина не уважал и не любил, после таких разгромов,надо скорее смываться в "подтрибунье"(раз состав оборонительный выставил и заранее победителя признал),а не фотографироваться..
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