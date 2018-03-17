Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Общественность знает мое уродливое лицо. Я игнорирую мнение других»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что он старается не слушать мнение других людей о себе. Немецкий специалист считает, что он сможет справиться с давлением, которое оказывается на него на «Энфилде».

    «Общественность знает мое уродливое лицо, потому что они знают это постоянно. Одним из самых важных навыков в этой работе является давление.

    Я много взвалил на плечи, и я научился справляться с этим. Я игнорирую общественное давление. Если вы гуляете по городу, вы задаетесь вопросом: «О чем этот думает? О чем тот думает?» Вы не знаете этих людей, но вы думаете о людях, которые думают о вас.

    Я не знаю большинство людей, меня не интересует их мнение. На 100% я отвечаю только за мою семью и мой клуб.

    Это футбол, это игра. Если вам это не нравится, не играйте в нее. Результаты являются наиболее важными, потому что в этом все дело, так оно и есть.

    Нам нужны деньги, мы зарабатываем их на определенных турнирах. Нам нужна Лига Чемпионов, это наша жизнь. Но 90 минут – это игра», – сказал Клопп.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2018 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 09:40

      честно и откровенно сказал как есть, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 марта 2018, 22:31

      Золотые слова! Удачи Юргену по жизни и в этой ЛЧ в частности!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 марта 2018, 21:01

      Что наша жизнь - игра-а-а-а!!! Не зря Клопп очки носит - видно, много читал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 марта 2018, 20:30

      Клопп мудрый тренер и человек с умным лицом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 20:26

      Юрген мил.
      natürlich..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 17 марта 2018, 19:59

      Джек прав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 19:01

      Слова сильного и неглупого человека.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11