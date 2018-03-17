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  • Клопп: «Общественность знает мое уродливое лицо. Я игнорирую мнение других»

Клопп: «Общественность знает мое уродливое лицо. Я игнорирую мнение других»

17 марта 2018, 18:56
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что он старается не слушать мнение других людей о себе. Немецкий специалист считает, что он сможет справиться с давлением, которое оказывается на него на «Энфилде».

«Общественность знает мое уродливое лицо, потому что они знают это постоянно. Одним из самых важных навыков в этой работе является давление.

Я много взвалил на плечи, и я научился справляться с этим. Я игнорирую общественное давление. Если вы гуляете по городу, вы задаетесь вопросом: «О чем этот думает? О чем тот думает?» Вы не знаете этих людей, но вы думаете о людях, которые думают о вас.

Я не знаю большинство людей, меня не интересует их мнение. На 100% я отвечаю только за мою семью и мой клуб.

Это футбол, это игра. Если вам это не нравится, не играйте в нее. Результаты являются наиболее важными, потому что в этом все дело, так оно и есть.

Нам нужны деньги, мы зарабатываем их на определенных турнирах. Нам нужна Лига Чемпионов, это наша жизнь. Но 90 минут – это игра», – сказал Клопп.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1521302471
Слова сильного и неглупого человека.
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kella
1521305965
Джек прав!
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shinnik
1521307604
Юрген мил. natürlich..
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Fin035
1521307808
Клопп мудрый тренер и человек с умным лицом!
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vick-north-west
1521309690
Что наша жизнь - игра-а-а-а!!! Не зря Клопп очки носит - видно, много читал...
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Pro100Kid
1521315100
Золотые слова! Удачи Юргену по жизни и в этой ЛЧ в частности!
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OfaZavr
1521355249
честно и откровенно сказал как есть, молодец!
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