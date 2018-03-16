Моуринью: «Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику после вылета команды из 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков. Не собираюсь скрываться в подтрибунном помещении, быстро убегая. Я первым выйду на следующий матч, и я не боюсь ответственности.

Я мог бы быть в другой стране, в другой лиге, где победа была бы у меня в кармане. Но я здесь и не собираюсь менять своего отношения к делу. Когда мне было 22, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном с амбициями. Сейчас мне 55, и все, чего я достиг, я получил благодаря труду, таланту и отношению к делу. Я верю, что в любой стене есть дверь.

Я понимаю людей, которым не нравилось, что я много выигрываю. «Опять он, опять он». За последние десять месяцев я не выиграл ничего. Я обыграл «Ливерпуль», «Челси», а теперь проиграл «Севилье», и настал их момент для радости. Моя религия гласит, что нужно радоваться счастью других. Я счастливый человек», – сказал Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Севилье» и не смог пройти в следующую стадию турнира.