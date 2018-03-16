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  • Моуринью: «Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков»

Моуринью: «Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков»

16 марта 2018, 20:14
19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику после вылета команды из 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков. Не собираюсь скрываться в подтрибунном помещении, быстро убегая. Я первым выйду на следующий матч, и я не боюсь ответственности.

Я мог бы быть в другой стране, в другой лиге, где победа была бы у меня в кармане. Но я здесь и не собираюсь менять своего отношения к делу. Когда мне было 22, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном с амбициями. Сейчас мне 55, и все, чего я достиг, я получил благодаря труду, таланту и отношению к делу. Я верю, что в любой стене есть дверь.

Я понимаю людей, которым не нравилось, что я много выигрываю. «Опять он, опять он». За последние десять месяцев я не выиграл ничего. Я обыграл «Ливерпуль», «Челси», а теперь проиграл «Севилье», и настал их момент для радости. Моя религия гласит, что нужно радоваться счастью других. Я счастливый человек», – сказал Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Севилье» и не смог пройти в следующую стадию турнира.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Viper for CSKA
1521221858
Похоже, Жозе, осталось тебе только счастью других и радоваться. Ну и денежкам, которые тебе МЮ платит, куда же без них. А на САФа уже страшно смотреть становится. Такую команду развалили. Эх..
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forza Juve 1
1521222059
Хоть я и болею за Юве , но Жозе достоин уважения . Не каждый примет критику
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IVANRUS777
1521222091
Балобол. Сейчас в любой лиге победа не была бы в кармане Маура, так как даже с супер составом и сумасшедшим бюджетом не смог обыграть Севилью и тактики кроме автобуса у него нет. Никто ему не завидует, человек живёт прошлым и пытается за него зацепиться, потому что понимает, если его сейчас выгонят, то врятли уже позовут тренировать какой нибудь супер клуб и придётся доказывать свою состоятельность с каким нибудь середнячком европейского футбола, чего он не сможет сделать. Того Порту с игроками, половину которых разошлись потом по топ клубам, ему уже не попадётся.
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insider_retro
1521223219
Принимает ситуацию, какая она есть... Не ноет и не бравирует, на игроков не валит и руководство не заверяет сиюминутными победами... Размеренность и опыт!
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zigbert
1521223220
Болельщики тоже не всегда бывают правы.
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фантоци
1521225702
Я я я,задолбал уже этот выскочка
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Jenea83
1521225885
Маразм старости рано настал. Сделай так что бы тебя уважали.А не рассказывай какой ты перец и что ты выиграл благодаря автобусу который испортил футбол нашего времени. Многие хотят быть такими, но болельщики хотят футбол смотреть, а не антиффффутбол который ты предлагаешь руководителям ради трофея...
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Damir07
1521230451
За те деньги что тебе платят ты сам должен был выходить и выйгрывать Летом ты жаловался что не купил тех или иных футболистов что оставил список спортивному директору и ушел в отпуск если бы ты хотел выйгрывать то остался в клубе и помогал в трансфера как этот сделал пеп он в отпуск не ушел помогу в трансферах клуба а теперь посмотрите где пеп а где моур
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Cules2013
1521254361
Кого ты обманываешь? Камера тебя крупным планом взяла сразу после финального свистка - у тебя именно такое и было выражение лица, что сейчас заплачешь. Поделом тебе - всю жизнь фраерился, какой он особенный, а что на деле - придумал неплохую модель игры, с которой пару раз выстрелил, и всё. Она уже устарела и не работает, а Жозе не может ничего другого сообразить, и уже скоро станет мемом, сродни ван Галу. Заслужил, пусть расхлёбывает. А МЮ хорошего тренера.
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OfaZavr
1521273225
успокаивает себя и делает вид что вылет дело прошлое)
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