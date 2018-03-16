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    Моуринью: «Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику после вылета команды из 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста болельщиков. Не собираюсь скрываться в подтрибунном помещении, быстро убегая. Я первым выйду на следующий матч, и я не боюсь ответственности.

    Я мог бы быть в другой стране, в другой лиге, где победа была бы у меня в кармане. Но я здесь и не собираюсь менять своего отношения к делу. Когда мне было 22, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном с амбициями. Сейчас мне 55, и все, чего я достиг, я получил благодаря труду, таланту и отношению к делу. Я верю, что в любой стене есть дверь.

    Я понимаю людей, которым не нравилось, что я много выигрываю. «Опять он, опять он». За последние десять месяцев я не выиграл ничего. Я обыграл «Ливерпуль», «Челси», а теперь проиграл «Севилье», и настал их момент для радости. Моя религия гласит, что нужно радоваться счастью других. Я счастливый человек», – сказал Моуринью.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Севилье» и не смог пройти в следующую стадию турнира.

    Источник: Skysports

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    16.03.2018 20:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 10:53

      успокаивает себя и делает вид что вылет дело прошлое)

      2
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2018, 09:24

      Мало того что провалил матч с Севильей, так ещё поворачивается язык так говорить. Даже не сожалеет, решил наплевать на ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 17 марта 2018, 06:12

      Не плохо сказано

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 05:39

      Кого ты обманываешь? Камера тебя крупным планом взяла сразу после финального свистка - у тебя именно такое и было выражение лица, что сейчас заплачешь. Поделом тебе - всю жизнь фраерился, какой он особенный, а что на деле - придумал неплохую модель игры, с которой пару раз выстрелил, и всё. Она уже устарела и не работает, а Жозе не может ничего другого сообразить, и уже скоро станет мемом, сродни ван Галу. Заслужил, пусть расхлёбывает. А МЮ хорошего тренера.

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 марта 2018, 00:05

      проиграл «Севилье», и настал их момент для радости!!!

      0
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      Рейтинг: +563

      Damir07 16 марта 2018, 23:00

      За те деньги что тебе платят ты сам должен был выходить и выйгрывать
      Летом ты жаловался что не купил тех или иных футболистов что оставил список спортивному директору и ушел в отпуск если бы ты хотел выйгрывать то остался в клубе и помогал в трансфера как этот сделал пеп он в отпуск не ушел помогу в трансферах клуба а теперь посмотрите где пеп а где моур

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 22:52

      Правильнее было бы сказать, что исправит ситуацию и болельщики свистеть перестанут.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 16 марта 2018, 21:44

      Маразм старости рано настал. Сделай так что бы тебя уважали.А не рассказывай какой ты перец и что ты выиграл благодаря автобусу который испортил футбол нашего времени. Многие хотят быть такими, но болельщики хотят футбол смотреть, а не антиффффутбол который ты предлагаешь руководителям ради трофея...

      4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 марта 2018, 21:42

      Эмоционально и честно.
      Действительно, когда есть успехи - все готовы испить из твоего кубка.
      Когда твой кубок стал пуст, никто не позвал испить из своего.
      Жадность и зависть - вот что губит людей на Земле.
      С уважением к тренерам и учителям.

      0
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      Рейтинг: +288

      фантоци 16 марта 2018, 21:41

      Я я я,задолбал уже этот выскочка

      3
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