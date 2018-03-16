Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

По итогам еврокубковой недели Россия улучшила положение в рейтинге УЕФА и приблизилась ко Франции.

В рамках Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Атлетико» (1:5), «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1), ЦСКА победил «Лион» (3:2). Российская ассоциация заработала 0,800 балла.

Французские клубы заработали 0,500 балла: «Лион» уступил ЦСКА (2:3), «Марсель» обыграл «Атлетик» (2:1).

В активе находящейся на пятом месте Франции – 55,415 балла, у идущей шестой России – 53,182 балла.