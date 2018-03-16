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    Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

    По итогам еврокубковой недели Россия улучшила положение в рейтинге УЕФА и приблизилась ко Франции.

    В рамках Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Атлетико» (1:5), «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1), ЦСКА победил «Лион» (3:2). Российская ассоциация заработала 0,800 балла.

    Французские клубы заработали 0,500 балла: «Лион» уступил ЦСКА (2:3), «Марсель» обыграл «Атлетик» (2:1).

    В активе находящейся на пятом месте Франции – 55,415 балла, у идущей шестой России – 53,182 балла.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 01:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:01

      ЦСКА с победой и дальнейших удач.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 16 марта 2018, 11:43

      Россия сократила отставание...
      В след сезоне у России срежется 10,416 баллов, у Франции 8,5 балла за сезон 13/14...на выходе получаем еще -1,916 балла ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:28

      молодцы армейцы! получилось 2в1 и победа и конкурентов французов грохнули!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 марта 2018, 05:36

      ЦСКА порадовал , Локомотив огорчил , Зенит РАЗОЧАРОВАЛ. А так , всё нормально-согласно рейтингу УЕФА, на своём месте

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 марта 2018, 04:11

      Если бы ещё Марсель проиграл, было бы здорово. Надо теперь, чтобы ЦСКА в четверть финале с ними выходили

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 марта 2018, 03:26

      хорошие новости

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 марта 2018, 02:28

      ЦСКА с Победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 16 марта 2018, 02:05

      Разве не 0.600 балла заработали? Зенит за ничью один балл,ЦСКА за победу два.В сумме три балла.Делим на пять,выходит 0.6

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Муруал 16 марта 2018, 02:53

      Еще 1 балл у ЦСКА за выход в 1/4.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 02:03

      ЦСКА осталось только Марсель прикончить и задача на ЛЕ выполнена.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 16 марта 2018, 01:46

      Но не догнать! Одним ЦСКА!
      А в следующем будет ещё сложнее!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Parham 16 марта 2018, 01:48

      Надо что бы жребий свёл ЦСКА с Марселем и Армейцы их два раза обыграли....)))

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