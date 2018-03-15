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  • AS: Неймар недоволен переходом в «ПСЖ», пять месяцев в Париже тянулись для него как пять лет

AS: Неймар недоволен переходом в «ПСЖ», пять месяцев в Париже тянулись для него как пять лет

15 марта 2018, 13:28
21

Нападающий «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб из «Барселоны», сообщает AS.

По информации издания, 26-летний бразилец сказал своим близким, что пять месяцев карьеры в новом клубе для него прошли словно пять лет. Вчера сообщалось, что несколько игроков парижан решили покинуть клуб из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, где команда Унаи Эмери уступила «Реалу».

Ранее поступала информация об интересе сливочных к Неймару.

Напомним, игрок сборной Бразилии получил повреждение плюсневой кости и выбыл из строя ориентировочно до мая.

Трансфер Неймара в августе 2017 года стал самым дорогим в истории футбола. Его стоимость составила 222 миллиона евро.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Бразилия Барселона Неймар
Комментарии (21)
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spartak4everr
1521109983
То, что идет после первой запятой, звучит как анекдот. И да, зазвездившийся непрофессиональный петух - это про него)
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Бабушка Зильзиля
1521110740
Так и не поумнел за эти пять лет))
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Полная Канистра
1521110784
да дайте уж ему соску ей богу как ребёнок себя ведёт
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Spartak 777
1521110848
а про зарплату как за 5 лет не упомянул ?
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Damir07
1521113407
Больше нет таких тупых людей кто заплатить за тебя такие деньги если только другие шейхи и то они тебя купят в том случае если не куда будет девать деньги Обратно в барсу у тебя дороги нету даже бесплатно тебя не заберут туда после того что ты сделал
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DOCTOR PENALTY
1521113451
Слово неймар стало синонимом сплошного негатива.
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Cules2013
1521116962
у него то дисква, то травма, то отпуск сам себе организовал - он этих 5 месяцев отработал даже не полностью. лол. 5 лет, бедняжка ты наша. Кучу бабла за него отвалили, а толку ноль, всяким Генгамам и без него есть кому забивать. Только воду мутит в итак непрозрачном Париже.
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acer2003
1521122391
Задрал этот нытик((
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OfaZavr
1521127160
журналисты как обычно знают больше всех))
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zigbert
1521187867
Когда нет особого желания играть в команде и она является перевалочным пунктом, так оно и есть.
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