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    AS: Неймар недоволен переходом в «ПСЖ», пять месяцев в Париже тянулись для него как пять лет

    Нападающий «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб из «Барселоны», сообщает AS.

    По информации издания, 26-летний бразилец сказал своим близким, что пять месяцев карьеры в новом клубе для него прошли словно пять лет. Вчера сообщалось, что несколько игроков парижан решили покинуть клуб из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, где команда Унаи Эмери уступила «Реалу».

    Ранее поступала информация об интересе сливочных к Неймару.

    Напомним, игрок сборной Бразилии получил повреждение плюсневой кости и выбыл из строя ориентировочно до мая.

    Трансфер Неймара в августе 2017 года стал самым дорогим в истории футбола. Его стоимость составила 222 миллиона евро.

    Источник: AS

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    15.03.2018 13:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:11

      Когда нет особого желания играть в команде и она является перевалочным пунктом, так оно и есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:19

      журналисты как обычно знают больше всех))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 марта 2018, 16:59

      Задрал этот нытик((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 марта 2018, 15:29

      у него то дисква, то травма, то отпуск сам себе организовал - он этих 5 месяцев отработал даже не полностью. лол. 5 лет, бедняжка ты наша. Кучу бабла за него отвалили, а толку ноль, всяким Генгамам и без него есть кому забивать. Только воду мутит в итак непрозрачном Париже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2018, 15:08

      Няма,берегите ногу..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 14:30

      Слово неймар стало синонимом сплошного негатива.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      Damir07 15 марта 2018, 14:30

      Больше нет таких тупых людей кто заплатить за тебя такие деньги если только другие шейхи и то они тебя купят в том случае если не куда будет девать деньги
      Обратно в барсу у тебя дороги нету даже бесплатно тебя не заберут туда после того что ты сделал

      2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 15 марта 2018, 14:18

      Это что за люди такие ? Ладно если бы проиграли Бешикташу или Севилье в 1/8, но Реал входит в число топ клубов. И проиграть сильному сопернику который попался на такой ранней стадии это вполне нормально, хоть и не приятно.

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Platon Faustov 15 марта 2018, 14:21

      Реал выиграл последние две ЛЧ...

      -1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Dimon 007 15 марта 2018, 16:45

      ну вот я об этом и говорю, что проигрывать сильным клубам на любой стадии это вполне нормальное явление.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 15 марта 2018, 13:47

      а про зарплату как за 5 лет не упомянул ?

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Spartak 777 15 марта 2018, 13:51

      Посчитай сколько он получает, и раздели это на количество игр.., в чемпе, ЛЧ, за сборную, в кубке, в других турнирах и получится что многие игроки РФПЛ получают за матч больше чем Неймар...

      -3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Dimon 007 16 марта 2018, 19:34

      ну не думаю что больше чем Неймар , но побольше чем у многих топ-игроков в Европе уверен ...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 марта 2018, 13:46

      да дайте уж ему соску ей богу как ребёнок себя ведёт

      3
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