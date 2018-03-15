AS: Неймар недоволен переходом в «ПСЖ», пять месяцев в Париже тянулись для него как пять лет

Нападающий «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб из «Барселоны», сообщает AS.

По информации издания, 26-летний бразилец сказал своим близким, что пять месяцев карьеры в новом клубе для него прошли словно пять лет. Вчера сообщалось, что несколько игроков парижан решили покинуть клуб из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, где команда Унаи Эмери уступила «Реалу».

Ранее поступала информация об интересе сливочных к Неймару.

Напомним, игрок сборной Бразилии получил повреждение плюсневой кости и выбыл из строя ориентировочно до мая.

Трансфер Неймара в августе 2017 года стал самым дорогим в истории футбола. Его стоимость составила 222 миллиона евро.