Вальверде назвал матч с «Челси» одним из самых трудных в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывает, что игра его команды напрямую зависит от нападающего Лионеля Месси. После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» он сказал, что аргентинец делает каждую атаку команды лучше.

«Челси» оказал нам очень серьезное сопротивление. У них феноменальные игроки. Мы знали, что нам будет непросто. «Челси» показал, как непросто играть с этой командой. Это был один из самых трудных матчей в сезоне.

Мы доминировали, как и в первом матче. Но вы могли видеть, что «Челси» представлял серьезную угрозу для нас. Нам пришлось биться до самого конца.

Иметь Месси в команде – это роскошь. Он создает опасность, решает каждый эпизод в атаке. Наша игра в нападении во многом зависит от него. Он делает каждую атаку лучше», – считает Вальверде.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» завершился со счетом 3:0. Результат первой игры – 1:1.