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    Вальверде назвал матч с «Челси» одним из самых трудных в сезоне

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывает, что игра его команды напрямую зависит от нападающего Лионеля Месси. После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» он сказал, что аргентинец делает каждую атаку команды лучше.

    «Челси» оказал нам очень серьезное сопротивление. У них феноменальные игроки. Мы знали, что нам будет непросто. «Челси» показал, как непросто играть с этой командой. Это был один из самых трудных матчей в сезоне.

    Мы доминировали, как и в первом матче. Но вы могли видеть, что «Челси» представлял серьезную угрозу для нас. Нам пришлось биться до самого конца.

    Иметь Месси в команде – это роскошь. Он создает опасность, решает каждый эпизод в атаке. Наша игра в нападении во многом зависит от него. Он делает каждую атаку лучше», – считает Вальверде.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» завершился со счетом 3:0. Результат первой игры – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2018 09:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68

      Ron09 17 марта 2018, 12:26

      Впереди еще ожидает Рома которая опередила Челси в групповом этапе

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 16 марта 2018, 17:28

      Куртуа реально ... дырень огромная кпц!!! В Таких простейших ситуациях голкипеер должен и обязан Тащить ска!!! Фарт Барсе!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 марта 2018, 15:39

      Чёткая победа, думал будет сложнее. Всё-таки прошлогодний чемпионский Челси был посильнее. Интересная игра, и синие очень прилично выступили, не то что МЮ))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 марта 2018, 09:56

      Надо еще отдельно поблагодарить Тибо

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:38

      Красиво разорвали Челси, молодцы.

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