Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фердинанд: «МЮ» в матче с «Севильей» выглядел командой незнакомцев»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал команды за игру в ответном матче с «Севильей» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ветеран отметил, что манкунианцы не выглядели на поле единым коллективом.

    «Это было ужасно. Игроки «МЮ» на поле представляли команду из незнакомцев. Их действия на поле были нервными. Клубы высочайшего уровня не выбирают, когда им следует играть хорошо, а когда – нет. «МЮ» не выглядел командой, которая собралась побеждать», – сказал Фердинанд.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 14 марта 2018, 14:58

      Да там команды нет есть только Де Хеа. Кадровые решения? Оно одно – гуд бай Мауриньо. Он рушит команды, уничтожает футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 марта 2018, 14:39

      да.. ужасно на самом деле. Вот я смотрю на реал. понимаю же. что тут дело , скажем так куда глубже и есть проблемы. Но ведь когда надо играют! хотя вылетели из кубка испании, проиграли чемпионат уже, т.е сезон выдался ужасный, игроки те же, тренер тоже. Просто затяжной спад, может уже нет голода до побед. Но играют, пока , но проблем хватает. А с МЮ как-то по другому. Будто и проблем то нет. в апл играют не плоох, все-таки 2ое место - хорошо, учитывая что Сити просто бомба сегодня и тут к моуру , как по мне, претензий по результату вопросов должно быть минимум. а вот по игре вопросов куча... прямо и хочется сказать, что Мю против севильи сыграл на своем уровне.. хотя это не так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 14:01

      И тренер был какой-то НЕ ОСОБЕННЫЙ. ++++

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 13:56

      Для классной команды потребуется меньше времени что бы выйти из ступора.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2018, 12:54

      Срочно необходимы кадровые решения.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > zatonn 14 марта 2018, 13:55

      там проблема в одном лишь "кадре"...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11