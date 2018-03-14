Фердинанд: «МЮ» в матче с «Севильей» выглядел командой незнакомцев»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал команды за игру в ответном матче с «Севильей» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ветеран отметил, что манкунианцы не выглядели на поле единым коллективом.

«Это было ужасно. Игроки «МЮ» на поле представляли команду из незнакомцев. Их действия на поле были нервными. Клубы высочайшего уровня не выбирают, когда им следует играть хорошо, а когда – нет. «МЮ» не выглядел командой, которая собралась побеждать», – сказал Фердинанд.