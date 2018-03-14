«Севилья» пробила по воротам «МЮ» больше всех в текущем сезоне на «Олд Траффорд»

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

За 90 минут игры «Севилья» нанесла 23 удара по воротам «Манчестер Юнайтед», сообщает InStat. Стоит отметить, что в текущем сезоне еще никому не удавалось так много бить по воротам английской команды на «Олд Траффорд».

Второй показатель в этом сезоне принадлежит «Челси». Синие 25 февраля в матче АПЛ пробили 14 раз, но проиграли со счетом 1:2.