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    «Севилья» пробила по воротам «МЮ» больше всех в текущем сезоне на «Олд Траффорд»

    Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

    За 90 минут игры «Севилья» нанесла 23 удара по воротам «Манчестер Юнайтед», сообщает InStat. Стоит отметить, что в текущем сезоне еще никому не удавалось так много бить по воротам английской команды на «Олд Траффорд».

    Второй показатель в этом сезоне принадлежит «Челси». Синие 25 февраля в матче АПЛ пробили 14 раз, но проиграли со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 марта 2018, 16:16

      23 удара - это сильно!

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