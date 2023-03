Лопырева встретилась с Тотти

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева провела встречу с бывшим нападающим «Ромы» Франческо Тотти.

Модель сфотографировалась с 41-летним итальянцем и получила от него футболку.

«Дорогой Франческо, ты лучший! Спасибо, что поддержал кампанию против дискриминации, вы нужны нам!» – сообщила Лопырева.

Dear Francesco, you are the best! Thank you for supporting the zero discrimination campaign @unaids and @FIFAWorldCup , we need you! Caro Francesco, sei il migliore!

Grazie per il supporto alla campagna zero discrimination @unaids, noi abbiamo bisogno di te! @FIFAWorldCup pic.twitter.com/sC4e3MOhnB