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    Слуцкий: «Записки Моуринью – это элемент шоу»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий дал объяснение тому, что его коллега из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью часто во время матчей записывает что-то в блокнот и передает свои записки игрокам на поле. По его словам, в этом нет ничего необычного.

    «Я по ходу игр ничего в блокнот не записываю, но до матчей всегда делаю пометки. И после них – тоже, еще со времен «Олимпии». Это вопрос удобства. Кто-то может делать их на компьютере или не делать вообще – любой матч сегодня можно смотреть хоть по сто раз. Моуринью удобно делать пометки по ходу матчей, это чисто его фишка. И к применению она необязательна.

    Что касается записок игрокам, это делается достаточно часто. Особенно если идет тактическое изменение. Но лично мне проще на словах: при замене игрока часто бывает изменение позиции при стандартах. Говорю: передай тому-то то-то.

    На мой взгляд, записки – это не столь функционально, а больше как часть шоу. Они привлекают внимание и обсуждаются. А в том, что касается шоу, Моуринью – король. Но я по ходу матчей не могу воспринимать игру как шоу и думать о чем-то, кроме результата», – заявил Слуцкий.

    Источник: Sport24

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    12.03.2018 06:17
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