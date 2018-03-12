Слуцкий: «Записки Моуринью – это элемент шоу»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий дал объяснение тому, что его коллега из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью часто во время матчей записывает что-то в блокнот и передает свои записки игрокам на поле. По его словам, в этом нет ничего необычного.

«Я по ходу игр ничего в блокнот не записываю, но до матчей всегда делаю пометки. И после них – тоже, еще со времен «Олимпии». Это вопрос удобства. Кто-то может делать их на компьютере или не делать вообще – любой матч сегодня можно смотреть хоть по сто раз. Моуринью удобно делать пометки по ходу матчей, это чисто его фишка. И к применению она необязательна.

Что касается записок игрокам, это делается достаточно часто. Особенно если идет тактическое изменение. Но лично мне проще на словах: при замене игрока часто бывает изменение позиции при стандартах. Говорю: передай тому-то то-то.

На мой взгляд, записки – это не столь функционально, а больше как часть шоу. Они привлекают внимание и обсуждаются. А в том, что касается шоу, Моуринью – король. Но я по ходу матчей не могу воспринимать игру как шоу и думать о чем-то, кроме результата», – заявил Слуцкий.