Главные новости дня. «МЮ» обыграл «Ливерпуль», Неймар не вернется в «ПСЖ»

Гризманн начал искать жилье в Барселоне.

Король Саудовской Аравии подарит Ираку самый большой стадион в мире.

«Интер» презентовал клубный логотип к юбилею.

«Динамо» и «Краснодар» голов не забили.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке.

В семье Месси родился третий мальчик.

«Уфа» победила «Анжи». Во втором тайме было забито пять голов.

ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал».

«Бавария» забила шесть мячей «Гамбургу».