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Главные новости дня. «МЮ» обыграл «Ливерпуль», Неймар не вернется в «ПСЖ»

10 марта 2018, 20:00
4

Гризманн начал искать жилье в Барселоне.

Король Саудовской Аравии подарит Ираку самый большой стадион в мире.

«Интер» презентовал клубный логотип к юбилею.

«Динамо» и «Краснодар» голов не забили.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке.

В семье Месси родился третий мальчик.

«Уфа» победила «Анжи». Во втором тайме было забито пять голов.

ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал».

«Бавария» забила шесть мячей «Гамбургу».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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RScat
1520709277
МЮ выиграл Ливерпуль.Новость тура?Скажите мне год назад такое,я бы от души посмеялся!
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sopustock
1520711784
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starche
1520718047
Кристина решила окончательно опозориться.
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igormaddog
1520731318
МЮ с победой!!!
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