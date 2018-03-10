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    Главные новости дня. «МЮ» обыграл «Ливерпуль», Неймар не вернется в «ПСЖ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 20:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 11 марта 2018, 04:21

      МЮ с победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 марта 2018, 00:40

      Кристина решила окончательно опозориться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      sopustock 10 марта 2018, 22:56

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat 10 марта 2018, 22:14

      МЮ выиграл Ливерпуль.Новость тура?Скажите мне год назад такое,я бы от души посмеялся!

      -1
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