РФПЛ. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили

В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» 0:0.

Москвичи набрали 24 очка и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Краснодар» с 40 очками идет вторым. У лидера турнира «Локомотива» 46 очков и игра в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Грулич, 46), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 87), Обольский (Панченко, 60).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69), Клаэссон, Смолов.

Предупреждения: нет – Гранквист, 50; Перерйра, 61.

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