Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили

    В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» 0:0.

    Москвичи набрали 24 очка и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Краснодар» с 40 очками идет вторым. У лидера турнира «Локомотива» 46 очков и игра в запасе.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Грулич, 46), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 87), Обольский (Панченко, 60).

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69), Клаэссон, Смолов.

    Предупреждения: нет – Гранквист, 50; Перерйра, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 марта 2018, 10:38

      Комментатор ошибался чаще, чес судья Турбин. К чему бы это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 марта 2018, 20:09

      Как старый и верный поклонник Динамо ,
      безусловно радуюсь каждому очку,жаль только то ,что
      им опять приходится биться за сохранение себя в вышке.
      Но с такой игрой ,как говорится ,на безрыбье и рак рыба- это про ничью с Краснодаром..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > alex1951 10 марта 2018, 21:14

      Не рак, а осетр! Краснодар, в межсезонье, надо было в Саранске тренировать. Чтобы снег не мешал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > gosproektikabinet 10 марта 2018, 21:18

      На Локо не гони- они по делу сейчас там где есть. Хоть и болею за Краснодар.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Geffon > alex1951 10 марта 2018, 21:40

      Просто нужна победа и всё наладится, главное верить!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Geffon 10 марта 2018, 21:46

      Веры выше крыши,с победами хуже(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > gosproektikabinet 10 марта 2018, 21:52

      )),а Семин Джона Кеннеди убил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Geffon > alex1951 10 марта 2018, 21:56

      Согласен, но команда пока ещё сыровата, видно, что у новичков пока нет должного взаимопонимания с бывалыми игроками. Нравится, что молодёжь подтягивается и в принципе неплохо отыграли сегодня. Ноо, надо ещё работать и работать. Я думаю дотянем, а следующий сезон надо начинать с чистого листа. Морозов конечно бесит если честно, второй Чичерин, одни косяки, не тянет он в основу, если только на замену.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 10 марта 2018, 19:47

      Не могу понять,что происходит?Лидеры не могут обыграть аутсайдеров,им что чемпионство не нужно?Не удивлюсь,что завтра и спартак проиграет,не говоря о зените и цска!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > upiter622 10 марта 2018, 19:59

      Уровень чемпионата слабый. Нет у лидеров тех скоростей, чтобы проходить оборону команд-аутсайдеров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 10 марта 2018, 19:15

      Как же тяжело было смотреть этот матч после МЮ-Ливерпуль)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      retiremen > Dmitriy.Rosso 10 марта 2018, 19:32

      Интересно было бы посмотреть их на московском поле.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > retiremen 10 марта 2018, 19:37

      А летом голов 7 на двоих забили бы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 18:56

      ВСЕ ЛИДЕРЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ОЧКИ ОТ ЭТОГО НИ КТО НЕ ЗАСТРАХОВАН завтра очень интересный матч Семин против Карпина Ростову пора уже играть в свою игру и брать очки. Ну а мы за СПАРТАК

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Полная Канистра 10 марта 2018, 19:10

      Ты чё там курил ? Какой Сёмин против Карпина ?
      ЗЫ Манчини же, чо !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Полная Канистра 10 марта 2018, 19:11

      Завтра Карпин против "итальянского менталитета"! Семин пока "в очереди стоит"!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Африканскaя чумa cвинeй 10 марта 2018, 19:11

      извиняюсь мой промах ведь хотел макароника вписать против карпина

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Полная Канистра 10 марта 2018, 20:13

      будут встречатса два неудачника предыдущего тура.
      кто победит?
      полагаю ,что в этом заочном споре - Локо и Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 10 марта 2018, 18:53

      Они не очень то и старались, борьбы было много, игры не было вообще.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 10 марта 2018, 18:51

      Вообще то, лидер Спартак, но это будет видно в конце чемпионата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 10 марта 2018, 18:46

      Дополнительный стимул для Спартака!!! ОУКБ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 10 марта 2018, 18:44

      Невеселое зрелище.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 18:40

      Эту ничью Динамо можно занести в актив.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11