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РФПЛ. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили

10 марта 2018, 18:21
45

В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» 0:0.

Москвичи набрали 24 очка и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Краснодар» с 40 очками идет вторым. У лидера турнира «Локомотива» 46 очков и игра в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Грулич, 46), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 87), Обольский (Панченко, 60).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69), Клаэссон, Смолов.

Предупреждения: нет – Гранквист, 50; Перерйра, 61.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (45)
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Приус
1520695456
Конкуренты теряют очки.
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VVM1964
1520695522
И это очень хороший результат .
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Сибирь за Спартак
1520695981
Это добавит настроя нашим, завтра СКА будет очень грустно.
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Африканскaя чумa cвинeй
1520696041
Госпроект в связи с таким ахиренным результатом помрёт с горя
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OfaZavr
1520696135
неожиданно что Краснодар не смог с Динамо справиться, но то что конкурент потерял очки это хорошо конечно. а ЦСКА когда успел лидером стать?))
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zigbert
1520696411
Эту ничью Динамо можно занести в актив.
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Антимат
1520696652
Невеселое зрелище.
Ответить
Houston
1520696800
Дополнительный стимул для Спартака!!! ОУКБ!!!
Ответить
Братья Васильевы
1520697196
Они не очень то и старались, борьбы было много, игры не было вообще.
Ответить
Dmitriy.Rosso
1520698518
Как же тяжело было смотреть этот матч после МЮ-Ливерпуль)
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