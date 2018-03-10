АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Дубль на счету нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.
«МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.
Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Рэшфорд, 14; 2:0 – Рэшфорд, 24; 2:1 – Байи (в свои ворота), 66.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 88), Санчес (Дармиан, 90+7), Рэшфорд (Феллайни, 70), Лукаку.
«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Джан, Милнер, Окслэд-Чемберлен (Лаллана, 62), Мане, Салах, Фирмино.
Предупреждения: Рэшфорд, 27; Валенсия, 89 – Окслэд-Чемберлен, 35.