Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке

10 марта 2018, 17:25
10

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Дубль на счету нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 14; 2:0 – Рэшфорд, 24; 2:1 – Байи (в свои ворота), 66.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 88), Санчес (Дармиан, 90+7), Рэшфорд (Феллайни, 70), Лукаку.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Джан, Милнер, Окслэд-Чемберлен (Лаллана, 62), Мане, Салах, Фирмино.

Предупреждения: Рэшфорд, 27; Валенсия, 89 – Окслэд-Чемберлен, 35.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulima
1520692024
2 часа, потраченные впустую, как же осточертело смотреть эти мучения в исполнении Юнайтед, хотя после 20-ти минут игры была надежда, ан нет, все как обычно
Ответить
alex1951
1520692330
Ливер уступил,потому что не задействован был Клаван. Грубый промах Клоппа.
Ответить
DeStar
1520693267
Хороший матч, мне понравился. Ожидал от ливерпуля большего, чет Мю грамотно всех закрыл, оборона ливера дно конечно, у мю было 3-4 момента, и по итогу 2 гола, и то что мата не забил... я бы успел пивка дернуть еще на месте маты, а потом ударить на 100%. А так ... куча борьюы, хорошо хоть байи сам закатил, ливер на один наиграл точно. И пеналь там был 100% если б было наоборот, моур бы завтра ушел из МЮ сл словами " я никогда небуду играть в лиге с такими судьями" . Да и в целом судья как-то был будто за МЮ, по крайней мере МЮ часто прощал, а на ливер свистел каждый момент
Ответить
devusar
1520693668
Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru
Ответить
MU777
1520694533
Всех с победой! Спасибо ребятам! Особенно Рэшфорду и Лукаку! Отдельное спасибо старичку Янгу)) - выключил Салаха из игры напрочь!
Ответить
zigbert
1520696066
Салах так и не забил.
Ответить
Vitalya_V
1520696149
Огненный матч! Интрига была до последнего. Обидно, что Ливер не забил во втором тайме!
Ответить
dendiesel
1520715771
Ливерпуль был сильнее, особенно во втором тайме!!! Должна быть ничья, но........это футбол!!! Красивый футбол!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+