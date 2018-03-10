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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и укрепился на второй строчке

    В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Дубль на счету нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

    «МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 14; 2:0 – Рэшфорд, 24; 2:1 – Байи (в свои ворота), 66.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 88), Санчес (Дармиан, 90+7), Рэшфорд (Феллайни, 70), Лукаку.

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Джан, Милнер, Окслэд-Чемберлен (Лаллана, 62), Мане, Салах, Фирмино.

    Предупреждения: Рэшфорд, 27; Валенсия, 89 – Окслэд-Чемберлен, 35.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 17:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 марта 2018, 00:02

      Ливерпуль был сильнее, особенно во втором тайме!!! Должна быть ничья, но........это футбол!!! Красивый футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      Vitalya_V 10 марта 2018, 18:35

      Огненный матч! Интрига была до последнего. Обидно, что Ливер не забил во втором тайме!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 18:34

      Салах так и не забил.

      0
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      Рейтинг: +43

      MU777 10 марта 2018, 18:08

      Всех с победой!
      Спасибо ребятам!
      Особенно Рэшфорду и Лукаку!
      Отдельное спасибо старичку Янгу)) - выключил Салаха из игры напрочь!

      1
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      Рейтинг: -7

      devusar 10 марта 2018, 17:54

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 марта 2018, 17:47

      Хороший матч, мне понравился. Ожидал от ливерпуля большего, чет Мю грамотно всех закрыл, оборона ливера дно конечно, у мю было 3-4 момента, и по итогу 2 гола, и то что мата не забил... я бы успел пивка дернуть еще на месте маты, а потом ударить на 100%. А так ... куча борьюы, хорошо хоть байи сам закатил, ливер на один наиграл точно. И пеналь там был 100% если б было наоборот, моур бы завтра ушел из МЮ сл словами " я никогда небуду играть в лиге с такими судьями" . Да и в целом судья как-то был будто за МЮ, по крайней мере МЮ часто прощал, а на ливер свистел каждый момент

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 марта 2018, 17:32

      Ливер уступил,потому что не задействован был Клаван.
      Грубый промах Клоппа.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 10 марта 2018, 17:27

      2 часа, потраченные впустую, как же осточертело смотреть эти мучения в исполнении Юнайтед, хотя после 20-ти минут игры была надежда, ан нет, все как обычно

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Kulima 10 марта 2018, 17:45

      да ладно, отыграли не плохо. Ну если б не забили 2 быстро. не стали бы играть в обороне весь второй тайм... Все-таки тут игра с таким соперником.. и 3 очка есть 3 очка. И я впервые защищаю мю , сделали все по счету.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > DeStar 10 марта 2018, 17:59

      Вот именно, что Юнайтед играет так постоянно, по пальцам можно персчитать игры в этом сезоне, в которых МЮ играл в атаку

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