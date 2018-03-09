Бубнов не видит шансов для «Локомотива» на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов отрицательно оценил шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал Лиги Европы после выездного крупного поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала турнира. Он отметил, что команды выглядели словно соперники из разных весовых категорий.

«После матча в Мадриде сложилось отчетливое впечатление, что «Локомотив» – команда из Лиги Европы, а «Атлетико» – из Лиги чемпионов. «Локомотив» полностью закрылся, при этом действовал вообще без контригры. При наличии в составе Ари и Фарфана железнодорожники, наверное, поактивнее играли бы впереди, но вряд ли это в целом изменило бы расклад сил.

Хотя до перерыва, стоит признать, «Атлетико» почти не создавал моментов, гости оборонялись уверенно. А дальний удар Сауля и ляп Гилерме – это стечение обстоятельств, а не систематические просчеты. К слову, в эпизоде с первым пропущенным мячом не стоит винить вратаря, который не видел момент удара, и потом хавбек мадридцев действительно здорово пробил.

Возможно, Юрию Семину стоило сразу выпустить Коломейцева, чтобы сделать защиту еще более плотной, так как контригры у «Локо» не получалось. Ставя в основу братьев Миранчуков, Семин рассчитывал на обратное. В дальнейшем картина происходящего не слишком менялась.

«Атлетико» владел тотальным преимуществом – по счету, тотальным и игровым, не прилагая при этом сверхусилий. А «Локомотив» в целом внятно оборонялся, но допускал индивидуальные голевые ошибки. Сразу после перерыва роковым оказался обрез Алексея Миранчука, в концовке – Лысова.

Очевидно, что встретились соперники из разных весовых категорий. Удивительно только то, что на фоне «Атлетико» «Локомотив» также выглядел тяжеловатым, не лучшим образом готовым функционально.

Турнирной мотивации в ответной игре у «Локомотива» будет немного, шансов на выход в четвертьфинал, по сути, почти не осталось. Но можно по-разному выбыть из турнира – бесславно, или сохранив лицо. Потом ответная встреча важна для молодых футболистов в плане обретения опыта игры на высшем уровне», – считает Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.