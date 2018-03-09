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    Бубнов не видит шансов для «Локомотива» на выход в четвертьфинал Лиги Европы

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов отрицательно оценил шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал Лиги Европы после выездного крупного поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала турнира. Он отметил, что команды выглядели словно соперники из разных весовых категорий.

    «После матча в Мадриде сложилось отчетливое впечатление, что «Локомотив» – команда из Лиги Европы, а «Атлетико» – из Лиги чемпионов. «Локомотив» полностью закрылся, при этом действовал вообще без контригры. При наличии в составе Ари и Фарфана железнодорожники, наверное, поактивнее играли бы впереди, но вряд ли это в целом изменило бы расклад сил.

    Хотя до перерыва, стоит признать, «Атлетико» почти не создавал моментов, гости оборонялись уверенно. А дальний удар Сауля и ляп Гилерме – это стечение обстоятельств, а не систематические просчеты. К слову, в эпизоде с первым пропущенным мячом не стоит винить вратаря, который не видел момент удара, и потом хавбек мадридцев действительно здорово пробил.

    Возможно, Юрию Семину стоило сразу выпустить Коломейцева, чтобы сделать защиту еще более плотной, так как контригры у «Локо» не получалось. Ставя в основу братьев Миранчуков, Семин рассчитывал на обратное. В дальнейшем картина происходящего не слишком менялась.

    «Атлетико» владел тотальным преимуществом – по счету, тотальным и игровым, не прилагая при этом сверхусилий. А «Локомотив» в целом внятно оборонялся, но допускал индивидуальные голевые ошибки. Сразу после перерыва роковым оказался обрез Алексея Миранчука, в концовке – Лысова.

    Очевидно, что встретились соперники из разных весовых категорий. Удивительно только то, что на фоне «Атлетико» «Локомотив» также выглядел тяжеловатым, не лучшим образом готовым функционально.

    Турнирной мотивации в ответной игре у «Локомотива» будет немного, шансов на выход в четвертьфинал, по сути, почти не осталось. Но можно по-разному выбыть из турнира – бесславно, или сохранив лицо. Потом ответная встреча важна для молодых футболистов в плане обретения опыта игры на высшем уровне», – считает Бубнов.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.03.2018 06:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 9 марта 2018, 10:24

      шанцоу ноль! буба дело толкает! ни кто не выйдет....к сожаленью, российский футбол в полной ж... ....у нас в шамхале бараны лучше играют за бесплатно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:21

      все верно сказал, в ответке должны только сохранить свое лицо и выложиться без остатка.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:41

      Локомотиву пожалуй больше всех не повезло с соперником.Класс Атлетико ощутим.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Костянfriend 9 марта 2018, 09:27

      Странно! Разве есть такие, кто видит хоть какие то шансы?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 9 марта 2018, 08:25

      Значит вероятность никакая?
      Жалость какая.
      А если их до Москвы из Мадрида в плацкарте бесплатно довезти,
      Сможет повезти?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > subbotaspartak 9 марта 2018, 09:20

      по вашим речам Спартак должен был пешком идти !

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 9 марта 2018, 07:54

      это все видели, наши команды уступают технически и физически , Локо на фоне других еще и лучше смотрится

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 9 марта 2018, 07:39

      Тут ведь главное в поражении Локо, Бубнова не обвинить, у нас в последнее время водится такое.
      А так абсолютно правильно сказано, особенно фраза: "В целом внятно оборонялся, но допускал индивидуальные голевые ошибки".
      А кудесник Гилерме, так вообще непревзойденный фокусник...

      2
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 9 марта 2018, 07:39

      Да я вообще никого из наших не вижу в 1/4..........

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Старина Хэнк 9 марта 2018, 09:48

      зря, мне кажется как минимум один клуб должен выйти. Но то что у Локо шансов 0% это к бабке не ходи...

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 марта 2018, 07:34

      Буба

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 марта 2018, 07:22

      спасибо, кэп, а мы-то уж думали что Локомотив разорвёт это слабое Атлетико дома

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