Пейчинович: «Коста и Гризманн сильнейшие форварды в Европе»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико», который состоится в Мадриде.

«Дерби со «Спартаком» уже в прошлом, сейчас все мысли об «Атлетико», мы хорошо подготовились к этому матчу.

Как играть против Косты и Гризманна? Оба – одни из сильнейших форвардов чемпионата Испании и всей Европы. Мы обсуждали, что делать для того, чтобы не дать им принимать мяч спиной или лицом к воротам. Но у соперника есть и другие футболисты, с которым нужно быть внимательными», – считает Пейчинович.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.