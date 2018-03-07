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    Семин: «Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Но в прессе их все время выставляют с негативной стороны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» высказал мнение о поведении российских болельщиков в Европе.

    Напомним, фанаты «Спартака» стали участниками массовых столкновений в Бильбао после игры с «Атлетиком».

    – В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов «Спартака» в Бильбао. А вы что скажете?

    – Ничего не произойдет с болельщиками. Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов. Все время с негативной стороны.

    Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например.

    А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе.

    А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. Приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 20:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2018, 12:36

      Всё верно Сёмин сказал!Респект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 08:59

      все верно, сейчас только и ищут повод чтобы к нашим прицепиться в любой сфере.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 22:03

      Так оно и есть. Хватит нас демонизировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 21:49

      Наши болельщики , культурные и хорошие люди -- но пусть знают все -- НА УДАР МЫ ОТВЕТИМ ДВУМЯ !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Zenmaster 8 марта 2018, 12:36

      Как в песни: Милые гости милости просим,напоим,накормим,уложим поспать,одно только в жизни не переносим...когда гость хочет нас нае...ть)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2018, 21:38

      сейчас вся Россия с негативной стороны

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 марта 2018, 21:14

      Юрий Палыч, вам уважение. Правильно сказано.

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 7 марта 2018, 20:40

      Согласен, вчера фанаты ПСЖ гадили своей команде как дебилы.

      7
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Куртуазные манеры 7 марта 2018, 21:40

      и им за это ничего не будет

      5
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