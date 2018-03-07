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  • Семин: «Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Но в прессе их все время выставляют с негативной стороны»

Семин: «Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Но в прессе их все время выставляют с негативной стороны»

7 марта 2018, 20:35
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» высказал мнение о поведении российских болельщиков в Европе.

Напомним, фанаты «Спартака» стали участниками массовых столкновений в Бильбао после игры с «Атлетиком».

– В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов «Спартака» в Бильбао. А вы что скажете?

– Ничего не произойдет с болельщиками. Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов. Все время с негативной стороны.

Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например.

А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе.

А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. Приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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Куртуазные манеры
1520444442
Согласен, вчера фанаты ПСЖ гадили своей команде как дебилы.
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+50/-50
1520446474
Юрий Палыч, вам уважение. Правильно сказано.
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movie
1520447937
сейчас вся Россия с негативной стороны
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Zenmaster
1520448580
Наши болельщики , культурные и хорошие люди -- но пусть знают все -- НА УДАР МЫ ОТВЕТИМ ДВУМЯ !!!
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DOCTOR PENALTY
1520449415
Так оно и есть. Хватит нас демонизировать.
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OfaZavr
1520488784
все верно, сейчас только и ищут повод чтобы к нашим прицепиться в любой сфере.
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ЖОРРО
1520501810
Всё верно Сёмин сказал!Респект!
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