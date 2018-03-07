Семин: «Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Но в прессе их все время выставляют с негативной стороны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» высказал мнение о поведении российских болельщиков в Европе.

Напомним, фанаты «Спартака» стали участниками массовых столкновений в Бильбао после игры с «Атлетиком».

– В Испании боятся столкновений между болельщиками – особенно после визита фанатов «Спартака» в Бильбао. А вы что скажете?

– Ничего не произойдет с болельщиками. Очень много в прессе говорится о поведении наших фанатов. Все время с негативной стороны.

Русские болельщики такие же, как и во всем мире. Такие же, как испанцы, например.

А агрессия существует в мировом футболе, везде она есть. И ничем наши фанаты не отличаются в негативную сторону от других. Это перед чемпионатом мира создается такая ситуация в прессе.

А у нас хорошо сезон проходит, нет агрессии. Приезжайте к нам спокойно, встретят вас хлебом и солью! И не верьте тому, что пишут.