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    Неизвестные ограбили магазин «Атлетико» за два дня до матча с «Локомотивом»

    Во вторник ночью в Мадриде был ограблен клубный магазин «Атлетико», сообщает AS.

    Четверо неизвестных в масках въехали в магазин, расположенный около стадиона «Ванда Метрополитано», на угнанном автомобиле. Проломив дверь, преступники вынесли футболки, толстовки, шарфы и другие элементы клубной атрибутики.

    Завтра команда Диего Симеоне примет «Локомотив» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.

    Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что из-за травм встречу пропустят Ари и Джефферсон Фарфан.

    Источник: AS

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    07.03.2018 18:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 марта 2018, 11:30

      Опять 25,,,,,Бедная Европа ну не как мы им спокойно жить не даём,,,,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 22:28

      РУССКИЙ СЛЕД.ОДНЗНАЧНО.ЕВРОПАРАНОЙЯ В САМОМ РАЗГАРЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 7 марта 2018, 22:07

      о, наши подъехали))

      1
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 7 марта 2018, 20:48

      Проклятые русские,и здесь они!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 марта 2018, 20:25

      Это пассажиры дрезины.................

      0
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      Рейтинг: +12

      6upckuu 7 марта 2018, 20:15

      "Болельщики" Спартака никак не успокоятся..

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 19:05

      И что теперь? Ждать ограбления магазина Локо в ответ? Весёленькая инфа!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 марта 2018, 19:02

      Что-то невообразимое! Что за заголовок? Причем здесь игра с Локо и ограбление магазина??? Судя по заголовку это болельщики Локо его обокрали!!!??? Равносильно тому что: завтра в Брянской области будет пасмурно, небольшой снег, а в 21-00 Атлетико примет на своем поле Локомотив!!!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:57

      Искали атрибутику Локо и не нашли. В сердцах забрали атрибутику Котлетиков.

      2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 марта 2018, 18:51

      явно все свалят на русских)))теперь без формы будут играть

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