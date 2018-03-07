Неизвестные ограбили магазин «Атлетико» за два дня до матча с «Локомотивом»

Во вторник ночью в Мадриде был ограблен клубный магазин «Атлетико», сообщает AS.

Четверо неизвестных в масках въехали в магазин, расположенный около стадиона «Ванда Метрополитано», на угнанном автомобиле. Проломив дверь, преступники вынесли футболки, толстовки, шарфы и другие элементы клубной атрибутики.

Завтра команда Диего Симеоне примет «Локомотив» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что из-за травм встречу пропустят Ари и Джефферсон Фарфан.