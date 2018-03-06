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Ракитич готов сменить «Барселону» на «Ливерпуль»

6 марта 2018, 18:59
8

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в АПЛ по завершении сезона.

Сообщается, что хорват провел переговоры с «Ливерпулем» и дал обещание, что постарается уговорить сине-гранатовых отпустить его в летнее трансферное окно.

По информации источника, хавбек недоволен, что каталонцы намерена приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и хочет покинуть «блауграну».

При этом главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде видит Ракитича одним из основных футболистов команды и не желает, чтобы он уходил в другой клуб.

В нынешнем сезоне Ракитич провел 42 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Барселона Ракитич Иван
Комментарии (8)
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koli4ka
1520354637
Вань,а оно тебе надо???,тебя ж и в Барсе любят,а значит ...уважают.
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Rocky22
1520355766
Как вообще связян переход Антуана с Ракитичем? Не вижу ни одной причины ухода Ивана
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dinar7777dinar
1520359639
утка ! при чем очень дешевая !
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zigbert
1520360060
Маловероятно.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1520370353
Это не правда,он не такой.Барсе не нужен игрок,который против усиления Барсы
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Sterh
1520426219
Чушь какая. Гризман и он играют на разных позициях - какая может быть проблема? Ваньку не отдадим!
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Cules2013
1520439443
Ой, журналистам опять на бутерброды с красной икрой не хватает. Говорили то же самое и про трансфер Коутиньо. И что - пришёл Коут, пришёл Паулиньо, и для всех хватило места на поля, а Ракитич - 100% основа, и Гризманн не на его позицию. Никаких проблем вообще не вижу. Тем более из старта Барселоны в Ливерпуль? Ну такое...
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LERDAV.
1520446932
LERDAV. любую информацию необходимо подписывать ИСТОЧНИКОМ. Атак получшаеться "ОБС"
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