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    Ракитич готов сменить «Барселону» на «Ливерпуль»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в АПЛ по завершении сезона.

    Сообщается, что хорват провел переговоры с «Ливерпулем» и дал обещание, что постарается уговорить сине-гранатовых отпустить его в летнее трансферное окно.

    По информации источника, хавбек недоволен, что каталонцы намерена приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и хочет покинуть «блауграну».

    При этом главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде видит Ракитича одним из основных футболистов команды и не желает, чтобы он уходил в другой клуб.

    В нынешнем сезоне Ракитич провел 42 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Daily Star

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    06.03.2018 18:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 7 марта 2018, 21:22

      LERDAV. любую информацию необходимо подписывать ИСТОЧНИКОМ. Атак получшаеться "ОБС"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 марта 2018, 19:17

      Ой, журналистам опять на бутерброды с красной икрой не хватает. Говорили то же самое и про трансфер Коутиньо. И что - пришёл Коут, пришёл Паулиньо, и для всех хватило места на поля, а Ракитич - 100% основа, и Гризманн не на его позицию. Никаких проблем вообще не вижу.
      Тем более из старта Барселоны в Ливерпуль? Ну такое...

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 7 марта 2018, 15:36

      Чушь какая. Гризман и он играют на разных позициях - какая может быть проблема?
      Ваньку не отдадим!

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 00:05

      Это не правда,он не такой.Барсе не нужен игрок,который против усиления Барсы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 21:14

      Маловероятно.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 марта 2018, 21:07

      утка ! при чем очень дешевая !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Rocky22 6 марта 2018, 20:02

      Как вообще связян переход Антуана с Ракитичем?
      Не вижу ни одной причины ухода Ивана

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 марта 2018, 19:43

      Вань,а оно тебе надо???,тебя ж и в Барсе любят,а значит ...уважают.

      2
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