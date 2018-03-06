Ракитич готов сменить «Барселону» на «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в АПЛ по завершении сезона.

Сообщается, что хорват провел переговоры с «Ливерпулем» и дал обещание, что постарается уговорить сине-гранатовых отпустить его в летнее трансферное окно.

По информации источника, хавбек недоволен, что каталонцы намерена приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и хочет покинуть «блауграну».

При этом главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде видит Ракитича одним из основных футболистов команды и не желает, чтобы он уходил в другой клуб.

В нынешнем сезоне Ракитич провел 42 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.