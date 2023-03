В стартовом матче сезона «Лос-Анджелес» в гостевом матче обыграл «Сиэтл». Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором первого гола нового клуба в официальной встрече стал 20-летний уругваец Диего Росси.

МЛС. Регулярный чемпионат

Сиэтл – Лос-Анджелес – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Росси, 11.

Let's watch it one more time.#SEAvLAFC pic.twitter.com/KbBdJ0rbs0