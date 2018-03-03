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    Инс считает, что стиль Моуринью не подходит Погба

    Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поговорил о фигуре полузащитника команды Поля Погба. Эксперт считает, что француз несовместим со стилем главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    «Мне очевидно, что между игроками в команде нет никакой связи. В частности, между Погба и Алексисом Санчесом. Не верю, что стиль Моуринью подходит под француза. При этом, если поместить хавбека в состав любой команды, можно увидеть, что он является лучшим.

    Вся атака «Юнайтед» сейчас очень разношерстная, в ней нет взаимопонимания», – сказал специалист SportsMole.

    Инс выступал за «красных дьяволов» с 1989 по 1995 годы (206 игр в АПЛ, 25 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 марта 2018, 07:12

      Вот новость! У Мауриньо оказывается есть стиль!!! Я думал только автобус ))))

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