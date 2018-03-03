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Инс считает, что стиль Моуринью не подходит Погба

3 марта 2018, 06:16
1

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поговорил о фигуре полузащитника команды Поля Погба. Эксперт считает, что француз несовместим со стилем главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Мне очевидно, что между игроками в команде нет никакой связи. В частности, между Погба и Алексисом Санчесом. Не верю, что стиль Моуринью подходит под француза. При этом, если поместить хавбека в состав любой команды, можно увидеть, что он является лучшим.

Вся атака «Юнайтед» сейчас очень разношерстная, в ней нет взаимопонимания», – сказал специалист SportsMole.

Инс выступал за «красных дьяволов» с 1989 по 1995 годы (206 игр в АПЛ, 25 голов).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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levon_man
1520050356
Вот новость! У Мауриньо оказывается есть стиль!!! Я думал только автобус ))))
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