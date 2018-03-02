«Тоттенхэм» включился в борьбу за Ройса

Вингер «Боруссии» Марко Ройс находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Mirror.

Руководство «шпор» следит за ситуацией с продлением его контракта с дортмундцами. Нынешнее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до июня 2019 года.

Также известно о том, что на Ройса претендует «Ливерпуль».

В текущем сезоне игрок принял участие в пяти матчах всех турниров, в которых забил два гола. В феврале он вернулся на поле после восьми месяцев восстановления от травмы.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Германии в 28 миллионов евро.