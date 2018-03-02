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    «Тоттенхэм» включился в борьбу за Ройса

    Вингер «Боруссии» Марко Ройс находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Mirror.

    Руководство «шпор» следит за ситуацией с продлением его контракта с дортмундцами. Нынешнее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до июня 2019 года.

    Также известно о том, что на Ройса претендует «Ливерпуль».

    В текущем сезоне игрок принял участие в пяти матчах всех турниров, в которых забил два гола. В феврале он вернулся на поле после восьми месяцев восстановления от травмы.

    Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Германии в 28 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.03.2018 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 2 марта 2018, 13:51

      а зачем за него вообще борются, кто нибудь может сказать? пусть домучивается в боруссии и дела с концами.

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