«Тоттенхэм» включился в борьбу за Ройса

Вингер «Боруссии» Марко Ройс находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Mirror.
Руководство «шпор» следит за ситуацией с продлением его контракта с дортмундцами. Нынешнее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до июня 2019 года.
Также известно о том, что на Ройса претендует «Ливерпуль».
В текущем сезоне игрок принял участие в пяти матчах всех турниров, в которых забил два гола. В феврале он вернулся на поле после восьми месяцев восстановления от травмы.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Германии в 28 миллионов евро.
Источник: Mirror.co.uk