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    Караваев: «Голландский чемпионат послабее российского»

    Новичок «Витесса» защитник Вячеслав Караваев сравнил голландский чемпионат с чешским, а также – российским. Футболист считает, что по российским меркам можно считать его нынешний клуб середняком РФПЛ.

    – Чемпионат Голландии гораздо сильнее чешской лиги?

    – Конечно, посильнее. Но не сказал бы, что между лигами прямо какая-то пропасть. Здесь все быстрее, техничнее, индивидуальнее. Чешский чемпионат как раз больше похож на российский.

    – Чем же?

    – Более атлетичный, там больше борьбы. В Чехии надо много бегать. Голландский чемпионат, в свою очередь, послабее российского. Однако тут, например, есть «Аякс», который недавно вообще-то играл в финале Лиги Европы. ПСВ, «Фейеноорд» – очень крепкие коллективы, имеющие богатый опыт выступлений в Европе.

    – А «Витесс» за какое место боролся бы в РФПЛ?

    – По моим ощущениям, был бы где-то в середине турнирной таблицы.

    – Согласны, что в Голландии довольно безбашенный футбол, где защите уделяют не так уж много времени?

    – Да, это правда! Здесь нужно много атаковать. Поэтому тут хватает техничных футболистов, которые могут взять игру на себя, в одиночку решить эпизод, идут в обыгрыш, ничего не боятся. От защитников также требуют чаще подключаться вперед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 марта 2018, 19:21

      Да и чемпионшип не сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 марта 2018, 23:27

      Сколько кубков Европейских выиграли Голландские команды.............и сколько даже с СССР наши клубы...........пропасть.............а говорить можно многое , язык он без костей.............

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 марта 2018, 09:57

      Российский чемпионат несомненно вырос в классе, но как-то медленно все это двигается! Огорчает то, что мало своих ребят пробивается в клубы!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:31

      Пожалуй.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2018, 09:26

      зато их лидеры дерут наших лидеров

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 2 марта 2018, 08:56

      Неужто??

      0
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