Караваев: «Голландский чемпионат послабее российского»

Новичок «Витесса» защитник Вячеслав Караваев сравнил голландский чемпионат с чешским, а также – российским. Футболист считает, что по российским меркам можно считать его нынешний клуб середняком РФПЛ.

– Чемпионат Голландии гораздо сильнее чешской лиги?

– Конечно, посильнее. Но не сказал бы, что между лигами прямо какая-то пропасть. Здесь все быстрее, техничнее, индивидуальнее. Чешский чемпионат как раз больше похож на российский.

– Чем же?

– Более атлетичный, там больше борьбы. В Чехии надо много бегать. Голландский чемпионат, в свою очередь, послабее российского. Однако тут, например, есть «Аякс», который недавно вообще-то играл в финале Лиги Европы. ПСВ, «Фейеноорд» – очень крепкие коллективы, имеющие богатый опыт выступлений в Европе.

– А «Витесс» за какое место боролся бы в РФПЛ?

– По моим ощущениям, был бы где-то в середине турнирной таблицы.

– Согласны, что в Голландии довольно безбашенный футбол, где защите уделяют не так уж много времени?

– Да, это правда! Здесь нужно много атаковать. Поэтому тут хватает техничных футболистов, которые могут взять игру на себя, в одиночку решить эпизод, идут в обыгрыш, ничего не боятся. От защитников также требуют чаще подключаться вперед.