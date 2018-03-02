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Караваев: «Голландский чемпионат послабее российского»

2 марта 2018, 07:05
6

Новичок «Витесса» защитник Вячеслав Караваев сравнил голландский чемпионат с чешским, а также – российским. Футболист считает, что по российским меркам можно считать его нынешний клуб середняком РФПЛ.

– Чемпионат Голландии гораздо сильнее чешской лиги?

– Конечно, посильнее. Но не сказал бы, что между лигами прямо какая-то пропасть. Здесь все быстрее, техничнее, индивидуальнее. Чешский чемпионат как раз больше похож на российский.

– Чем же?

– Более атлетичный, там больше борьбы. В Чехии надо много бегать. Голландский чемпионат, в свою очередь, послабее российского. Однако тут, например, есть «Аякс», который недавно вообще-то играл в финале Лиги Европы. ПСВ, «Фейеноорд» – очень крепкие коллективы, имеющие богатый опыт выступлений в Европе.

– А «Витесс» за какое место боролся бы в РФПЛ?

– По моим ощущениям, был бы где-то в середине турнирной таблицы.

– Согласны, что в Голландии довольно безбашенный футбол, где защите уделяют не так уж много времени?

– Да, это правда! Здесь нужно много атаковать. Поэтому тут хватает техничных футболистов, которые могут взять игру на себя, в одиночку решить эпизод, идут в обыгрыш, ничего не боятся. От защитников также требуют чаще подключаться вперед.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия. Эредивизие Витесс Караваев Вячеслав
Комментарии (6)
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15112007
1519970215
Неужто??
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Garrincha58
1519971984
зато их лидеры дерут наших лидеров
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starche
1519972288
Пожалуй.
Ответить
Опорник84
1519973842
Российский чемпионат несомненно вырос в классе, но как-то медленно все это двигается! Огорчает то, что мало своих ребят пробивается в клубы!
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ВЛАДИВОСТОК
1520108829
Сколько кубков Европейских выиграли Голландские команды.............и сколько даже с СССР наши клубы...........пропасть.............а говорить можно многое , язык он без костей.............
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iBragim2102
1520612472
Да и чемпионшип не сильнее.
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