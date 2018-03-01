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    Чалханоглу: «Гаттузо больше духовный наставник, чем футбольный тренер»

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу считает, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо изменил его. Он также отметил сложности, с которыми столкнулись «россонери» в кубковом матче с «Лацио».

    «Гаттузо больше духовный наставник, чем футбольный тренер. Он изменил меня. Он много говорит со мной, говорит играть, избавляясь от давления в своих мыслях.

    Было тяжело играть 120 минут после победы над «Ромой». Обе команды играли хорошо, когда дело доходит до пенальти, случиться может что угодно», – приводит слова Чалханоглу Premium Mediaset.

    Матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 0:0 (4:5 в серии пенальти). В финале красно-черные встретятся с «Ювентусом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 08:05
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