Чалханоглу: «Гаттузо больше духовный наставник, чем футбольный тренер»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу считает, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо изменил его. Он также отметил сложности, с которыми столкнулись «россонери» в кубковом матче с «Лацио».

«Гаттузо больше духовный наставник, чем футбольный тренер. Он изменил меня. Он много говорит со мной, говорит играть, избавляясь от давления в своих мыслях.

Было тяжело играть 120 минут после победы над «Ромой». Обе команды играли хорошо, когда дело доходит до пенальти, случиться может что угодно», – приводит слова Чалханоглу Premium Mediaset.

Матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 0:0 (4:5 в серии пенальти). В финале красно-черные встретятся с «Ювентусом».