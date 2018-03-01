Лацио - Милан

Калинич конечно чёрт.... Мог не доводить до пенальти, но промахнулся.
|1/2 финала
первый матч
|31 января, среда
|22:45
|Милан
|0:0
|Лацио
|22 тур
|28 января, воскресенье
|20:00
|Милан
|2:1
|Лацио
|3 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Лацио
|4:1
|Милан
|24 тур
|13 февраля, понедельник
|22:45
|Лацио
|1:1
|Милан
|5 тур
|20 сентября, вторник
|21:45
|Милан
|2:0
|Лацио
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|22:45
|Милан
|1:1
|Лацио
|11 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:45
|Лацио
|1:3
|Милан
|31 тур
|28 марта, воскресенье
|22:45
|Милан
|1:1
|Лацио
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|17:00
|Лацио
|1:2
|Милан
|22 тур
|1 февраля, воскресенье
|22:45
|Лацио
|0:3
|Милан
|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|22:30
|Милан
|4:1
|Лацио
Калинич конечно чёрт.... Мог не доводить до пенальти, но промахнулся.
Милан!!!!!
Молодца Милан - с победой! - дожали! - в финале!
Победы Милану!!!
3:0 или 2:1