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  • В Шотландии отменили три матча из-за снега. Сегодня в Эдинбурге – минус 1

В Шотландии отменили три матча из-за снега. Сегодня в Эдинбурге – минус 1

28 февраля 2018, 14:10
6

BBC сообщило об отмене трех игр 29 тура шотландской Премьер-лиги.

Встречи «Селтик»«Данди», «Хиберниан»«Гамильтон» и «Мазервелл»«Абердин» перенесены на неопределенный срок.

Руководство лиги сообщило, что приняло решение вместе с клубами и полицией городов, в которых должны были пройти матчи. Главной причиной отмены считается снегопад.

Согласно Accuweather, температура в Эдинбурге и Мазервелле сегодня опустится не ниже двух градусов.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов»«Спартак» может состояться при -18.

Источник: BBC
Шотландия. Премьер-Лига Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1519816640
Бомбардир вы тупые.Ну всё найдут,что бы привязать любую новость к игре КС-Спартак
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серега кашин
1519816958
а у нас в -20 можно и убить поле окончательно
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Юрэс
1519817186
Опять это .....дочьё решЫло РОССИЮ под.......ТЬ ??
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vitvik
1519822213
Из-за снега, не из-за мороза отменили три матча. Из-за мороза ни одного не отменили.
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ЖОРРО
1519858497
Почему мы играем в -15? Ну снегопада же нет...))))
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