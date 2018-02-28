В Шотландии отменили три матча из-за снега. Сегодня в Эдинбурге – минус 1

BBC сообщило об отмене трех игр 29 тура шотландской Премьер-лиги.

Встречи «Селтик» – «Данди», «Хиберниан» – «Гамильтон» и «Мазервелл» – «Абердин» перенесены на неопределенный срок.

Руководство лиги сообщило, что приняло решение вместе с клубами и полицией городов, в которых должны были пройти матчи. Главной причиной отмены считается снегопад.

Согласно Accuweather, температура в Эдинбурге и Мазервелле сегодня опустится не ниже двух градусов.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» может состояться при -18.