Энрикес из «Балтики» назвал лучшего тренера в истории

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес вспомнил время в «Манчестер Юнайтед».

Чилиец был в Манчестере в 2012-2015 годах.

Энрикес уже забил дебютный гол за «Балтику» – «Спартаку» (1:2).

«Балтика» в сезоне РПЛ без очков.

«Я очень рад, что в своей карьере поиграл за «Манчестер Юнайтед». Это гигантский клуб, я получил бесценный опыт. В то время тренером был сэр Алекс Фергюсон. Мы с ним часто общались, он относился ко мне очень хорошо. Я хотел провести побольше времени под его руководством, но, к сожалению, меня потом отдали в аренду, а затем тренер ушел из команды. Для меня Фергюсон – лучший тренер в истории футбола.

Опыт в «Манчестер Юнайтед» был полезен для меня. Я многому научился и увидел, как играют в футбол в Европе. Жаль, что не смог пробыть там дольше, но у меня очень хорошие воспоминания о том времени», – сказал Энрикес.