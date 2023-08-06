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    Энрикес из «Балтики» назвал лучшего тренера в истории

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес вспомнил время в «Манчестер Юнайтед».

    • Чилиец был в Манчестере в 2012-2015 годах.
    • Энрикес уже забил дебютный гол за «Балтику» – «Спартаку» (1:2).
    • «Балтика» в сезоне РПЛ без очков.

    «Я очень рад, что в своей карьере поиграл за «Манчестер Юнайтед». Это гигантский клуб, я получил бесценный опыт. В то время тренером был сэр Алекс Фергюсон. Мы с ним часто общались, он относился ко мне очень хорошо. Я хотел провести побольше времени под его руководством, но, к сожалению, меня потом отдали в аренду, а затем тренер ушел из команды. Для меня Фергюсон – лучший тренер в истории футбола.

    Опыт в «Манчестер Юнайтед» был полезен для меня. Я многому научился и увидел, как играют в футбол в Европе. Жаль, что не смог пробыть там дольше, но у меня очень хорошие воспоминания о том времени», – сказал Энрикес.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.08.2023 16:33
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