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  • Рапопорт: «Давно не было, чтобы все четыре российские команды выиграли в одном раунде еврокубков»

Рапопорт: «Давно не было, чтобы все четыре российские команды выиграли в одном раунде еврокубков»

28 февраля 2018, 09:54
8

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал о том, своего ли результата в ответных матчах добились российские клубы в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что на этой стадии Россию представляло четыре клуба, а в следующий раунд прошли лишь три из них.

«Давно такого не было, чтобы все четыре команды выиграли в одном раунде. «Спартак» провел неплохие игры. Даже, несмотря на то, что пропустил в первом тайме три мяча в Москве, тем не менее, до последней минуты я надеялся, что красно-белые смогут выйти на дополнительное время. Ведь, играя в Бильбао, команда имела преимущество, да и качество игры было неплохим. Достаточно обидно, что москвичи не прошли дальше.

«Локомотив» проявил себя так, как и все время при Семине. Играл надежно, аккуратно и уверенно в себе. Несмотря на то, что проигрывал в два мяча в первом матче, гнул свою линию. Видно, что коллектив у железнодорожников сплоченный, играли за себя и за тренера. Да, сложности были в обеих встречах, но особых проблем не возникало по ходу игр.

Что касается ЦСКА, то здесь армейцам повезло, на мой взгляд. Я уважаю Гончаренко, который работает в сложных экономических условиях. На сегодняшний момент команда находится далеко не в идеальном состоянии. Все висело на волоске до самой концовки. Удалось отстоять нулевую ничью в Белграде, а здесь качнуть маятник в свою сторону. Однако травмирован Васин, еще не восстановился Алексей Березуцкий. С кем будет наставник армейцев играть дальше, не знаю. В команде много молодежи. Приход Мусы усилил атаку, но у ЦСКА будут сложные моменты», – считает специалист.

В 1/8 финала «Зениту» предстоит встретиться с «РБ Лейпцигом», «Локомотив» сыграет с «Атлетико», а ЦСКА будет противостоять «Лиону».

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Спартак Зенит Локомотив ЦСКА
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1519801503
У ЦСКА одни беды.Спартак да,мог и выйти в доп.время,а там как Бог бы рассудил.Зенит конечно стрельнул мощно в домашнем матче,пожалуй лучшим всё таки Локомотив. Удачи нашим клубам,надеюсь минимум одну команду увидеть в следующей стадии
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OOOVVV.
1519805107
Удачи всем трём командам, надо проходить в 1/4 ЛЕ.
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Bivaliy67
1519810904
"Давно такого не было, чтобы все четыре команды выиграли в одном раунде." А я вообще не помню, когда у нас 4 клуба участвовали бы в одном евро турнире. (квалификационный не в счёт)
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smersh45
1519822793
кто на что учился
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Kollljan
1519828116
Выиграли четыре команды, но дальше прошли всего три. Одна оказалась самой гнилой.
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paracetamol
1519829389
Слабое звено вылетело. Наш позорный шампиньон.
Ответить
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