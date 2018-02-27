Лукаку забивает голы ради уважения в свой адрес

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил, что больше не слушает критиков.
«С определенного момента я перестал слушать критиков. Каждый год люди ожидают от меня минимум по 20 забитых мячей.
На протяжении нескольких сезонов я делаю это, чем все доказал. Взамен я все же ожидаю немного большего уважения», – приводит слова футболиста BeFoot.
В текущем сезоне Лукаку провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Источник: Бомбардир.ру